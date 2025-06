Slovenska liga se vrača s štajerskim derbijem

Izžrebali so tudi pare 2. SNL, v kateri bo tako kot v prejšnji sezoni 16 ekip. Pari prvega kroga, ki bo na sporedu drugi konec tedna avgusta, so: Krško - Ilirija, Jesenice - Gorica, Jadran Dekani - Dravinja, Tabor Sežana - Krka, Bistrica - Rudar Velenje, Nafta - Slovan, Bilje - Triglav in Beltinci - Grosuplje.

Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom bo na sporedu v sedmem krogu, konec avgusta v Stožicah. Sezona se bo končala po odigranih 36. krogih 23. in 24. maja 2026.

Celje je okrepil hrvaški vratar Simon Sluga. 32-letnik je z zasedbo iz knežjega mesta podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Sluga je nogometno kariero začel pri domačem Jadranu iz Poreča, nato pa je v mladinskih vrstah zastopal Dinamo in Rijeko. Kot član slednje je nato kot posojen nogometaš igral za nekatere klube v Italiji in domovini, preden se je leta 2019 preselil k Lutonu za 1,7 milijona evrov. V Angliji je odigral 84 tekem.

Obdobje v Bolgariji, kjer je kasneje zastopal Ludogorec, je bilo zanj rezultatsko najuspešnejše. Osvojil je tri superpokalne lovorike, dve pokalni ter tri naslove bolgarskih prvakov, dva tudi skupaj s članom Celja Žanom Karničnikom.

Zadnji klub pred prihodom v knežje mesto je bil Maccabi Tel-Aviv, s katerim je slab mesec nazaj stopil na najvišjo stopničko v izraelskem prvenstvu.

"Odločitev za prihod v Celje je odločitev za nov boj za naslov prvaka v moji karieri. Vem, kaj se od mene pričakuje in prepričan sem, da to lahko klubu dam. Vodstvo kluba mi je predstavilo ambicije, ki so, tako kot moje, najvišje. Pritegnil me je tudi uspeh v Evropi, ki si jo želimo letos znova izboriti skozi kvalifikacije," je dejal Sluga.