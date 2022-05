Slovenska nogometna reprezentanca z novimi dresi

Slovenska nogometna reprezentanca se v nove reprezentančne izzive podaja v novi podobi. Če so v preteklosti reprezentanti nosili drese, katerih simbole in barve so narekovale smernice opremljevalca, pa bodo v prihodnosti slovenski nogometaši nosili drese, ki so jih skupaj z navijači izbrali sami.

Nogometna zveza Slovenija je konec lanskega leta izpeljala razpis za pripravo predlogov nove grafične podobe dresa slovenske reprezentance v naslednjem štiriletnem obdobju. K sodelovanju na razpisu so povabili osem nogometnih navdušencev z oblikovalskim znanjem, ki so predložili 11 različnih predlogov domačega in gostujočega dresa. V želji, da bi podobo slovenske nogometne reprezentance bolj približali navijačem, je NZS izvedla glasovanje, v katerem so med petimi najboljšimi predlogi izbirali navijači, reprezentanti ter komisija NZS. icon-expand Nova dresa slovenske nogometne reprezentance FOTO: Twitter Zmagovalni dres je dobil kar 41 odstotkov glasov javnosti ter 38 odstotkov glasov reprezentantov, medtem ko je dres na drugem mestu prejel 34 odstotkov glasov javnosti in 38 odstotkov glasov reprezentantov. V javnem glasovanju je glasovalo nekaj manj kot 5000 navijačev, ki so na koncu prevesili tehtnico na stran zmagovalnega dresa. Končna verzija dresa se je nato zaradi usklajevanja z proizvajalcem še nekoliko spremenila, predvsem zato, da se bodo reprezentanti v njem počutili čim bolje. Triglav ne gre nikamor Triglav ostaja na dresu v nekoliko spremenjeni obliki, dodali pa so mu rdeč simbol srca, ki reprezentante opominja, da se za državni dres igra s srcem. Na dresih je nad številko in pod njo izrisan vzorec. Z njegovo popolnitvijo želijo doseči ustrezno povezavo z novim simbolom. Velik kontrast med potiskom in ozadjem na obeh dresih zagotavlja dobro vidljive zapise na vseh delih športne opreme. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Navijači bodo lahko nov dres premierno videli na tekmi med Slovenijo in Švedsko, ki bo 2. junija ob 20.45 v Stožicah, že od danes pa je nov dres na ogled v promocijskem videu. Nogometna zveza Slovenije je namreč združila moči z mlado ekipo na čelu z režiserjem in producentom Davidom Podgornikom, glasbo pa je poleg reprezentančne himne Siddharte ustvarila še Neisha.