Slovenska prva liga je nazaj: Radomljani ugnali Aluminij

Radomlje FOTO: NK Radomlje

Radomlje, ki so pozimi ostale brez Ivana Ćalušića, ki je šel v Celje, in tudi Dejana Vokića, ki je dobil večletno kazen zaradi vpletenosti v stave leta 2023, ko je bil še pri Beneventu, so bile v uvodnih minutah nekoliko aktivnejše, a resnih priložnosti ni bilo. V 21. minuti pa so Kidričani poskrbeli za prvo, ko je z roba kazenskega prostora streljal od Maribora posojeni Eric Taylor, sicer ob Urošu Korunu, Bambi Sussu in Florijanu Raduhi ena odmevnejših zimskih okrepitev Aluminija, ki tokrat ni mogel računati na kaznovanega Aleksandra Zeljkovića, zaradi zdravstvenih težav je manjkal tudi vratar Matjaž Rozman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V 36. minuti pa so domači, pozimi med drugimi bogatejši za Mihaela Žaperja,Borna Graonića in Dejana Kantužerja, zapravili dotlej najlepšo priložnost, Jaša Martinčič je imel odprt strel v kazenskem prostoru, poskusil iz prve, a zgrešil cilj. Martinčič je poskusil tudi v 45. minuti s prostega strela z 20 metrov, a bil za malenkost nenatančen. V 49. minuti so se zadetka za kratek čas veselili gosti, a ta ni obveljal zaradi prepovednega položaja, zato pa je obveljal njihov nov gol v 58. minuti, ko je po podaji Vida Kodermana pred Sama Pridgarja prišel Ivijan Svržnjak in zadel za 1:0. Toda že minuto pozneje so domači izenačili, ko je po podaji Nina Kukovca z leve strani zadel Nikola Jojić.

Aluminij je imel takoj zatem še dve obetavni akciji, Radomlje pa so znova zadele. V 66. minuti je Kukovec izkoristil zmedo vratarja Aneja Mrežarja in Koruna, jim odvzel žogo ter s peto zaposlil Martinčiča, ki je žogo pospravil v prazno mrežo. Deset minut pozneje so imeli spet gosti tri obetavne napade, med drugim so zatresli tudi prečko prek Nala Lana Korena. V 79. minuti je Kukovec žogo poslal čez Mrežarja, vendar tudi mimo gola, nato pa so Radomljani dokaj mirno tekmo pripeljali do zanje srečnega konca. Radomlje bodo v 20. krogu v sredo gostovale v Celju, Aluminij pa bo v četrtek gostil Olimpijo.