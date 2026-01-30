Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Slovenska prva liga je nazaj: Radomljani ugnali Aluminij

Domžale, 30. 01. 2026 18.15 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Radomlje

Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 19. krogu Prve lige Telemach v Domžalah premagali Aluminij z 2:1 (0:0). Radomljani in Kidričani so odprli spomladanski del prvenstva. Oboji so - tako kot Olimpija - jeseni zbrali po 25 točk, na medsebojnih tekmah pa je bil uspešnejši Aluminij, ki je dobil obe tekmi. Tokrat pa so slavili mlinarji. Vsi trije goli so padli v osmih minutah v drugem polčasu. Radomlje so zdaj pete, Aluminij pa sedmi.

Radomlje
Radomlje
FOTO: NK Radomlje

Radomlje, ki so pozimi ostale brez Ivana Ćalušića, ki je šel v Celje, in tudi Dejana Vokića, ki je dobil večletno kazen zaradi vpletenosti v stave leta 2023, ko je bil še pri Beneventu, so bile v uvodnih minutah nekoliko aktivnejše, a resnih priložnosti ni bilo.

V 21. minuti pa so Kidričani poskrbeli za prvo, ko je z roba kazenskega prostora streljal od Maribora posojeni Eric Taylor, sicer ob Urošu Korunu, Bambi Sussu in Florijanu Raduhi ena odmevnejših zimskih okrepitev Aluminija, ki tokrat ni mogel računati na kaznovanega Aleksandra Zeljkovića, zaradi zdravstvenih težav je manjkal tudi vratar Matjaž Rozman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 36. minuti pa so domači, pozimi med drugimi bogatejši za Mihaela Žaperja,Borna Graonića in Dejana Kantužerja, zapravili dotlej najlepšo priložnost, Jaša Martinčič je imel odprt strel v kazenskem prostoru, poskusil iz prve, a zgrešil cilj. Martinčič je poskusil tudi v 45. minuti s prostega strela z 20 metrov, a bil za malenkost nenatančen.

V 49. minuti so se zadetka za kratek čas veselili gosti, a ta ni obveljal zaradi prepovednega položaja, zato pa je obveljal njihov nov gol v 58. minuti, ko je po podaji Vida Kodermana pred Sama Pridgarja prišel Ivijan Svržnjak in zadel za 1:0. Toda že minuto pozneje so domači izenačili, ko je po podaji Nina Kukovca z leve strani zadel Nikola Jojić.

Preberi še 'V Domžalah so plače vedno zamujale', nekdanja kapetana ob propadu prvoligaša

Aluminij je imel takoj zatem še dve obetavni akciji, Radomlje pa so znova zadele. V 66. minuti je Kukovec izkoristil zmedo vratarja Aneja Mrežarja in Koruna, jim odvzel žogo ter s peto zaposlil Martinčiča, ki je žogo pospravil v prazno mrežo. Deset minut pozneje so imeli spet gosti tri obetavne napade, med drugim so zatresli tudi prečko prek Nala Lana Korena.

V 79. minuti je Kukovec žogo poslal čez Mrežarja, vendar tudi mimo gola, nato pa so Radomljani dokaj mirno tekmo pripeljali do zanje srečnega konca.

Radomlje bodo v 20. krogu v sredo gostovale v Celju, Aluminij pa bo v četrtek gostil Olimpijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga radomlje aluminij
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534