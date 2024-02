Slovenska reprezentanca v družbi Avstrije, Norveške in Kazahstana

V najvišje rangirani ligi A bodo v skupini 1 igrale reprezentance Hrvaške, Portugalske, Poljske ter Škotske, v skupini 2 so Italija, Belgija, Francija in Izrael, v skupini C Nizozemska, Madžarska, Nemčija ter Bosna in Hercegovina, v skupini 4 pa so Španija, Danska, Švica in Srbija.

Slovenija se bo s Kazahstanom, ki je sprva pristal v skupini B2 in nato zaradi geografskega ključa končal v slovenski skupini, pomerila tretjič. Nazadnje si je proti temu tekmecu v polnih Stožicah zagotovila tudi nastop na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. Poleg slovenske skupine B3 so v skupini B1 še Češka, Ukrajina, Albanija in Gruzija, v B2 Anglija, Finska, Irska in Grčija ter v B4 še Wales, Islandija, Črna gora in Turčija.

Slovenska izbrana vrsta se je proti Avstriji nazadnje merila v kvalifikacijah za euro 2020 in obe tekmi izgubila z 0:1. Edino zmago je dosegla marca 1997 na prijateljski tekmi, ima pa še poraz s prijateljske tekme leta 2018. Največkrat se je Slovenija pomerila z Norveško, kar enajstkrat. Nazadnje je z njo igrala prav v ligi narodov ter po enkrat remizirala in zmagala. Skupaj ima dve zmagi, trikrat se je obračun končal brez zmagovalca, Norveška pa je dobila šest tekem.

V tretjem rangu lige narodov so Švedska, Azerbajdžan, Slovaška in Estonija v skupini C1, Romunija, Kosovo, Ciper ter zmagovalec tekme Litva - Gibraltar v C2, Luksemburg, Bolgarija, Severna Irska in Belorusija v C3 ter Armenija, Ferski otoki, Severna Makedonija in Latvija v C4.

V najnižjem rangu D so poraženec tekme Litva - Gibraltar, San Marino in Lihtenštajn v skupini 1 ter Moldavija, Malta in Andora v skupini 2. Vsaka ekipa bo igrala šest tekem, po tri doma in v gosteh. Tekme skupinskega dela bodo od 5. do 7. septembra, od 8. do 10. septembra, od 10. do 12. oktobra, od 13. do 15. oktobra, od 14. do 16. novembra ter od 17. do 19. novembra.

Tako imenovani play-off, ki je novost v tekmovanju, bo med 20. in 25. marcem 2025. V njem bodo za obstanek oziroma napredovanje iz ene v drugo ligo tretjeuvrščene ekipe iz lige A igrale proti drugouvrščenim iz lige B, tretjeuvrščene iz lige B proti drugouvrščenim iz lige C, najboljši dve četrtouvrščeni ekipi iz lige C pa proti drugouvrščenima v ligi D.

Zmagovalci skupin v ligah B, C in D sicer avtomatsko napredujejo v ligo višje, najslabši v A, B in C pa padejo v eno ligo nižje. V ligi A bodo v četrtfinale šle prvo- in drugouvrščene ekipe, štiri zmagovalke se bodo nato merile na zaključnem turnirju, ki bo med 4. in 8. junijem 2025, gostila pa ga bo ena od udeleženk.

Žreb za ligo narodov:

Liga A:

- skupina A1: Hrvaška, Portugalska, Poljska, Škotska;

- skupina A2: Italija, Belgija, Francija, Izrael;

- skupina A3: Nizozemska, Madžarska, Nemčija, BiH;

- skupina A4: Španija, Danska, Švica, Srbija;

Liga B:

- skupina B1: Češka, Ukrajina, Albanija, Gruzija;

- skupina B2: Anglija, Finska, Irska, Grčija;

- skupina B3: Avstrija, Norveška, Slovenija, Kazahstan;

- skupina B4: Wales, Islandija, Črna gora, Turčija;

Liga C:

- skupina C1: Švedska, Azerbajdžan, Slovaška, Estonija;

- skupina C2: Romunija, Kosovo, Ciper, Litva ali Gibraltar;

- skupina C3: Luksemburg, Bolgarija, Severna Irska, Belorusija;

- skupina C4: Armenija, Ferski otoki, Severna Makedonija, Latvija;

Liga D:

- skupina D1: Litva ali Gibraltar, San Marino, Lihtenštajn;

- skupina D2: Moldavija, Malta, Andora.