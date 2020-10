Slovenska reprezentanca z golom Vučkića do minimalne zmage v Prištini

Slovenija je na Kosovo, ki je bilo pred tem petkrat poraženo na zadnjih šestih tekmah, potovala s popotnico petih tekem brez poraza v ligi narodov, od tega je imela v tem obdobju štiri neodločene izide. Tokrat je nadaljevala niz neporaženosti, vpisala je novo zmago po zaslugi zadetka Harisa Vučkića.

Slovenijo sredi tedna čaka nova preizkušnja, novo gostovanje, tokrat v Moldaviji, kamor se reprezentanca odpravlja neposredno iz Prištine. Selektor Matjaž Kek na tistem obračunu zagotovo ne bo mogel računati na desnega bočnega branilca Petra Stojanovića zaradi kartonov, bržčas ga bo zamenjal Nejc Skubic. Moldavija je sicer danes gostovala v Grčiji in izgubila z 0:2. Celoten drugi polčas je igrala z igralcem manj. To pomeni, da sta v tej skupini na vrhu prav Slovenija in Grčija s po sedmimi točkami, Kosovo in Moldavija ostajata pri eni.

Selektor Kek je tokrat v vratih, obrambi in zvezni vrsti v začetno enajsterico uvrstil pričakovane igralce, ob odsotnosti Andraža Šporarja(pa tudi Tima Matavža, Roberta Berića, Josipa Iličića ...) pa je ob Harisu Vučkiću mesto v napadu zavzel Sandi Lovrić. Slovenci, ki so bili na tekmi favoriti proti domačinom, ti so tako kot Slovenci pogrešali nekaj svojih najboljših mož, so od začetka prevzeli pobudo in v sedmi minuti je prvič nevarneje zagrozil Lovrić, ko je žogo poslal dober meter mimo gola. V 18. minuti je s strelom poskusil tudi Benjamin Verbič z roba kazenskega prostora, a je bil tudi on nenatančen. Štiri minute pozneje pa je Slovenija povedla. Lovrić je žogo povlekel in podal skozi kosovsko obrambo do vtekajočega Harisa Vučkića, ki je prišel v kazenski prostor in malce z leve strani z diagonalnim strelom premagal domačega vratarja. Pozneje so pobudo prevzeli domačini, v 33. in 35. minuti je dvakrat streljal Arber Zeneli, v 42. sta poskusila Leart Paqarada in Bersant Celina, slednji pa nato še enkrat v 43. minuti, ko se je izkazal Jan Oblak.