Slovenska ženska nogometna reprezentanca želi presenetiti Irsko

Na njegovem seznamu za Irsko so Korina Lara Janež (Union Berlin), Kaja Eržen (Fiorentina), Zala Meršnik (Al Ittihad), Lana Golob (Bologna), Sara Gradišek (Bologna), Sara Ketiš (Chievo), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Zara Kramžar (Como), Dominika Čonč (Como), Melania Pasar (Lask), Kaja Korošec (Pariz), Nina Kajzba (Parma), Izabela Križaj (St. Pölten), Sara Makovec (St. Pölten), Mateja Zver (St. Pölten), Ana Milović (Slavia Praga), Maja Sternad (Werder Bremen), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Špela Kolbl (Mura) in Lara Klopčič (Ljubljana).

Slovenke so 40. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Irke, tudi udeleženke zadnjega svetovnega prvenstva, pa 25. "Pred nami je povsem druga tekma, Irke so favoritinje skupine. Vesel pa sem, ker smo na prvi tekmi proti Grčiji zmagali in dobili tri točke. Irska je povsem drug plan: v tekmo gremo neobremenjeno in se jim postavimo po robu, kot smo se Avstriji. Skušali bomo presenetiti, zakaj pa ne," je pred tekmo za Nogometno zvezo Slovenije povedal Saša Kolman .

"Zmaga v Grčiji je super popotnica za nadaljevanje Lige narodov. Vemo, kakšen je naš cilj, stopnička višje od lani in lige C. Vidimo, da nas tu čakajo težje tekme, zelo močan nasprotnik prihaja k nam v torek. Dobro se bomo pripravili in skušali presenetiti. Predvsem bo treba biti dober pri realizaciji. A četudi prva žoga ne gre v gol, je treba biti potrpežljiv in verjeti v to, da lahko dosežemo pozitiven rezultat," je povedala napadalka Lara Prašnikar.

Slovenija in Irska sta doslej igrali dve medsebojni tekmi, obe je dobila Irska, in sicer v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2015 z 2:0 in 3:0.

V tokratni izvedbi Lige narodov sicer skupaj tekmuje 53 reprezentanc. V ligah A in B igra po 16 reprezentanc, v ligi C pa jih je 21. Prvaki skupin lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali v ligo A. Štiri drugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami v ligi A. Dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi skupin lige B pa se bosta za obstanek v ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C.

V ligi B so ob slovenski skupini B2 še tri skupine, v B1 so Poljska, Severna Irska, Bosna in Hercegovina, Romunija, v B3 Finska, Srbija, Madžarska, Belorusija, v B4 pa Češka, Ukrajina, Hrvaška in Albanija.