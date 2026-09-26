Slovenske nogometaše pred tekmo s Škotsko prišel podpreti Šeško

Benjamin Šeško je po tem, ko je bilo znano, da bo zaradi poškodbe goleni primoran odsedeti reprezentančno akcijo, izrazil jasno žalost ob poškodbi, ki mu bo znova onemogočila igranje za reprezentanco, in poudaril, da bo vedno največji navijač Slovenije. Radečana zdaj čaka faza okrevanja in rehabilitacije, da se bo lahko čim prej vrnil na zelenice.

"Zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentance. Za Slovenijo sem vedno igral in vedno bom igral s srcem in ponosom," je izjavo na Instagram profilu začel 23-letnik. "Zdaj je najpomembneje, da se popolnoma posvetim okrevanju. Že delam na tem, da se čim prej vrnem na igrišče ter znova pomagam reprezentanci in klubu. Verjamem v naše fante in prepričan sem, da bodo tudi tokrat pokazali moštveni duh, ki nas je vedno krasil," je ob svoji odsotnosti še povedal Šeško.