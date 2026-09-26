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Nogomet

Slovenske nogometaše pred tekmo s Škotsko prišel podpreti Šeško

Ljubljana, 26. 09. 2026 11.50 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Benjamin Šeško

Slovenski nogometaši bodo tekmo prvega kroga Lige narodov pred domačimi navijači odigrali proti Škotski. Čeprav v kadru selektorja Boštjana Cesarja ni poškodovanega Benjamina Šeška, je Radečan na lastno željo iz Manchestra prišel v Slovenijo, da bi podprl soigralce in jim zaželel srečo pred začetkom Lige narodov.

Benjamin Šeško je po tem, ko je bilo znano, da bo zaradi poškodbe goleni primoran odsedeti reprezentančno akcijo, izrazil jasno žalost ob poškodbi, ki mu bo znova onemogočila igranje za reprezentanco, in poudaril, da bo vedno največji navijač Slovenije. Radečana zdaj čaka faza okrevanja in rehabilitacije, da se bo lahko čim prej vrnil na zelenice.

"Zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentance. Za Slovenijo sem vedno igral in vedno bom igral s srcem in ponosom," je izjavo na Instagram profilu začel 23-letnik. "Zdaj je najpomembneje, da se popolnoma posvetim okrevanju. Že delam na tem, da se čim prej vrnem na igrišče ter znova pomagam reprezentanci in klubu. Verjamem v naše fante in prepričan sem, da bodo tudi tokrat pokazali moštveni duh, ki nas je vedno krasil," je ob svoji odsotnosti še povedal Šeško.

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Kako zelo si Šeško želi igrati za Slovenijo in želi, da bi soigralci brez njega delo opravili čim bolje, je Radečan pokazal s tem, ko je na lastno željo s privatnim letalom prišel v domovino, da pozdravi soigralce in jih podpre pred začetkom Lige narodov.

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Pri Manchester Unitedu so napadalcu Slovenije izrecno dovolili obisk zaradi želja, ki jih je imel Šeško. Radečan bo v Manchestru nadaljeval z rehabilitacijo, zato se hitro vrača nazaj na Otok.

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Valkidžija
26. 09. 2026 12.02
Misija nemogoče.
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