Slovenske nogometaše čaka 'test' proti Turčiji

Slovenska nogometna reprezentanca bo v letu 2020 odigrala dve prijateljski tekmi v mesecu marcu in dve tekmi konec maja oziroma v začetku junija, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije (NZS). Prva od prijateljskih tekem bo 27. marca proti Turčiji v Sloveniji. Slovenci so se s Turki nazadnje pomerili pred dvema letoma v Ljubljani, junijska tekma se je končala z zmago gostov 0:1.



Slovenija bo dobila nasprotnike v UEFA Ligi narodov, ki se začne v septembru, na žrebu skupin 3. marca v Amsterdamu.