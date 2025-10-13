Slovenske nogometaše pred tekmo s Švico obiskal Pogačar

Za Tadejem Pogačarjem je pester vikend. V soboto je še petič zapored slavil na spomeniku po Lombardiji in postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je v eni sezoni stal na stopničkah vseh petih spomenikov. Dan po tem je na izzivu "S klanca v klanc" od Komende do Krvavca tekmoval z rekreativnimi kolesarji in na omenjenem dogodku zbral 94.649,41 evra, ki jih bo njegova fundacija namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja.