Slovenske nogometaše pred tekmo s Švico obiskal Pogačar

Za Tadejem Pogačarjem je pester vikend. V soboto je še petič zapored slavil na spomeniku po Lombardiji in postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je v eni sezoni stal na stopničkah vseh petih spomenikov. Dan po tem je na izzivu "S klanca v klanc" od Komende do Krvavca tekmoval z rekreativnimi kolesarji in na omenjenem dogodku zbral 94.649,41 evra, ki jih bo njegova fundacija namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja.
Športno obarvan je bil tudi njegov ponedeljek. Aktualni svetovni prvak je namreč obiskal slovensko nogometno reprezentanco in prejel dres s številko 1, poln podpisov slovenskih igralcev. "Fantje so ga z veseljem sprejeli, Tadej pa jim je zaželel veliko sreče v kvalifikacijah za SP 2026," so ob skupni fotografiji zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.
