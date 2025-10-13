Svetli način
Nogomet

Slovenske nogometaše pred tekmo s Švico obiskal Pogačar

Ljubljana, 13. 10. 2025 19.05 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
A.M.
Slovensko nogometno reprezentanco je pred tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švici obiskal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar in jim zaželel srečo.

Za Tadejem Pogačarjem je pester vikend. V soboto je še petič zapored slavil na spomeniku po Lombardiji in postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je v eni sezoni stal na stopničkah vseh petih spomenikov. Dan po tem je na izzivu "S klanca v klanc" od Komende do Krvavca tekmoval z rekreativnimi kolesarji in na omenjenem dogodku zbral 94.649,41 evra, ki jih bo njegova fundacija namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja.

Športno obarvan je bil tudi njegov ponedeljek. Aktualni svetovni prvak je namreč obiskal slovensko nogometno reprezentanco in prejel dres s številko 1, poln podpisov slovenskih igralcev. "Fantje so ga z veseljem sprejeli, Tadej pa jim je zaželel veliko sreče v kvalifikacijah za SP 2026," so ob skupni fotografiji zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

nogomet kolesarstvo tadej pogačar slovenska nogometna reprezentanca
KOMENTARJI (8)

Veščec
13. 10. 2025 20.29
Pogija u špico napada
bohinj je zakon
13. 10. 2025 20.09
+1
5:0.
StAnalitik
13. 10. 2025 20.07
A jim je šel povedat,da ne bo nič z njimi?
motorist_mb
13. 10. 2025 20.02
+2
Smeško dans pokaži iz kaksnega si testa,gremo naši 💪
Monster_cat
13. 10. 2025 19.59
+2
Skoda cajta za te sala bajzeke
sinjebradec
13. 10. 2025 19.47
+2
škoda da jim to srečanje prav nč ne bo pomagalo !
Slovenska pomlad
13. 10. 2025 19.39
+8
Največji športnik,ki so ga ti srečali.
