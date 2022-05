Slovenske nogometaše z mislimi na Švedsko prišel pozdravit tudi Iličić

Kot so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS), Josip Iličić trenutno še ni dovolj pripravljen, da bi na igrišču pomagal reprezentanci, je pa z obiskom razveselil reprezentančne kolege in pripomogel k dobremu vzdušju na treningu.

Dobro je bil razpoložen tudi Domen Črnigoj, ki se veseli dokazovanja proti tekmecem v ligi B Uefine Lige narodov. "Veseli in ponosni smo, da smo se prebili v višji rang tekmovanja in imamo priložnost igranja s tako uglednimi tekmeci. Skušali se bomo dokazati in obstati v tej skupini," je dejal nogometaš Venezie, ki je sicer to sezono z beneškim klubom izpadel iz serije A.