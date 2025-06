Slovenske nogometašice le še dva koraka oddaljene od elitne skupine Lige narodov

Seznam slovenske ženske reprezentance:Korina Lara Janež (Union Berlin/Nem), Kaja Eržen (Fiorentina/Ita), Zala Meršnik (Al Ittihad/Sav), Lana Golob, Zala Kuštrin (obe Bologna/Ita), Sara Ketiš (Chievo/Ita), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt/Nem), Zara Kramžar, Dominika Čonč (obe Como/Ita), Sara Agrež (Köln/Nem), Melania Pasar (Lask/Avt), Kaja Korošec (Paris/Fra), Nina Kajzba (Parma/Ita), Tinkara Testen (Torrense/Por), Izabela Križaj, Sara Makovec, Mateja Zver (vse St. Pölten/Avt), Ana Milović (Slavia Praga/Češ), Maja Sternad (Werder Bremen/Nem), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Špela Kolbl, Zala Vindišar (obe Mura Nona).

Varovanke selektorja Saša Kolmana so v dosedanjem poteku lige narodov dvakrat ugnale Turčijo (3:0, 1:0) ter po enkrat Grčijo (2:1) in Irsko (4:0). Na lestvici skupine 2 so na vrhu z 12 točkami, sledijo Irska z devetimi, Turčija s tremi, na dnu pa je Grčija brez točk.

Matematika je torej enostavna, Slovenke bi ob morebitni zmagi proti Grčiji storile velik korak k napredovanju. Zadnji dvoboj na Irskem bi lahko posledično izgubile s tremi goli razlike, a slovenske nogometašice ničesar ne želijo prepustiti naključju.

Najprej bodo skušale opraviti pomembno delo v petek v Šiški. Zmaga je nujna, sploh glede na položaj na lestvici, pravi Špela Kolbl: "Vemo, da je ekipa Grčije zelo dobra ekipa, ampak mislim, da se moramo osredotočiti nase, da moramo igrati svojo igro in pokazati najboljšo igro v petek na Žaku."

Kolblova, članica Mure None, s katero je osvojila naslov državnih prvakinj, je dodala, da je Grčija tako Irski kot tudi njeni reprezentanci povzročila veliko težav. "Res se moramo ustrezno pripraviti in iti resno v tekmo. Vemo, da igramo dober nogomet, da smo hitre, agresivne, to moramo samo še pokazati na igrišču," pravi Špela Kolbl.

Veseli se tudi dejstva, da se v ekipi razvija zmagovalna mentaliteta, a ne zgolj zaradi reprezentančnih, temveč tudi klubskih zmag. "Res je, kar devet punc je v tej sezoni osvojilo neko lovoriko. To je vsekakor dobro za ekipo," dodaja Kolbl.

Njena reprezentančna kolegica Dominika Čonč poudarja pomembnost prve tekme z Grčijo pred tremi meseci: "Bila je verjetno ena izmed najtežjih in enako pričakujemo sedaj. Grkinje so zelo neugoden nasprotnik in ves fokus je že na tej tekmi."

Tudi v prejšnjih obračunih z Grkinjami so se slednje izkazale za čvrsto reprezentanco. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 so se Slovenke v Novi Gorici z njimi razšle brez golov, a Čončeva odgovarja: "Res je, vendar mislim, da smo zdaj popolnoma drugačna ekipa, ne glede na to, da je kar nekaj punc enakih. To bo popolnoma drugačna tekma."

"Najbolje bo, da se osredotočimo nase, da se pripravimo, kot je treba. Če bomo pravi, ne bo težav," je prepričana Dominika Čonč, ki je doslej zbrala 85 tekem za slovensko reprezentanco in dosegla pet golov. Najboljša reprezentanca v skupini bo napredovala v ligo A, medtem ko drugouvrščeno čakata dodatna obračuna s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A. Slovenija si je že zagotovila najmanj drugo mesto v svoji skupini.