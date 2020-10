Slovenske nogometašice ostale brez tekme v Estoniji

Reprezentantke so se na reprezentančnem zboru za tekmi z Rusijo in Estonijo zbrale v ponedeljek, 19. oktobra, že v petek pred zborom pa so opravile prva testiranja za covid-19. Pozitivna je bila nogometašica, ki se zbora ni udeležila. Drugo testiranje za covid-19 so reprezentantke opravile na dan reprezentančnega zbora, kjer pozitivnih rezultatov ni bilo, so pojasnili pri NZS.

"Kljub temu da so izpolnjevali vse predpisane ukrepe, uporabljali zaščitne maske in razkuževali roke, je na včerajšnjem testu v Estoniji slovenska delegacija vrnila večje število pozitivnih vzorcev na covid-19, zaradi česar bo torkova tekma z Estonijo prestavljena na kasnejši termin," so dodali pri NZS.

Slovenke so petkovo tekmo v Rusiji izgubile z 0:1, do konca kvalifikacij pa zanje ostajata le še obračuna z Estonijo. Ob porazih z Rusijo, ki sta močno poslabšala možnosti Slovenk za želeno drugo mesto v skupini, imajo slovenske reprezentantke sicer še zmagi proti Kosovu (5:0, 3:0), zmagi proti Turčiji (6:1, 3:1) ter poraza proti Nizozemski (2:4, 1:4). Slovenija je tretja v skupini A z 12 točkami z osmih tekem. Vodi Nizozemska s 24 točkami, Rusija ima ob tekmi manj 15 točk.

Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah.