Slovenske nogometašice s 'petardo' odpravile Slovakinje

Slovenske reprezentantke so slavile visoko zmago.

Ženska reprezentanca bo jeseni začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2023 v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V tem ciklu priprav sta bili načrtovani dve prijateljski tekmi, a je prva proti Srbiji v petek, 9. aprila, odpadla zaradi trenutnih zdravstvenih razmer. Varovanke selektorja Boruta Jarcaso bile ves čas boljše od Slovakinj, ki so na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) 45., tri mesta pred Slovenijo.

V prve pol ure so bili poskusi sicer redki, več od igre pa so imele slovenske nogometašice. Povedle so ob izteku 30. minute, ko je akcijo začela vratarka Zala Meršnik. Mateja Zverje poslala žogo v sredino, kjer jo je s pomočjo slovaške branilke v mrežo za prvenec v slovenskem dresu poslala Pamela Begić.

Napadalka Eintrachta iz Frankfurta Lara Prašnikar je povišala vodstvo v 35. minuti, ko je po odvzeti žogi na sredini igrišča začela akcijo, po podaji Špele Kolbl pa zadela še 24. za slovensko izbrano vrsto. Varovanke Jarca so nato povsem prevzele pobudo, za 3:0 pa je v 44. minuti po odličnem strelu od daleč zadela še Zverova. Kapetanka je v drugem polčasu v 55. minuti zadela po hitrem prodoru po levi strani. Peti zadetek je bil znova delo Zverove, ki je v sredino poslala predložek, ta pa je pristal za hrbtom slovaške vratarke. Triintridesetletnica je rekorderka po številu zadetkov za reprezentanco in je že pri številki 37 po 67 nastopih.