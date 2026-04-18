Nogomet

Slovenske nogometašice v izdihljajih ob točko proti Norvežankam

Ptuj, 18. 04. 2026 19.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Norveška

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 odigrala četrto tekmo. Potem ko so v torek v Lillestroemu proti Norveški izgubile z 0:5, so izbranke Saše Kolmana danes na Ptuju proti istemu tekmecu klonile z 2:3 (1:1).

FOTO: Profimedia

Še vedno oslabljena Slovenija - po že pred tem odsotnimi devetimi igralkami je zaradi poškodbe odpadla še Lana Golob - je po visokem torkovem porazu na Norveškem tokrat pokazala boljši obraz, bila večji del enakovreden tekmec, a v sodniškem dodatku ostala brez točke. Slovenke, ki so pred tem premagale Avstrijo in izgubile proti Nemčiji, bodo zadnji tekmi igrali 5. junija v gosteh pri Avstriji in 9. junija doma proti Nemčiji.

Slovenija, 38. na svetovni lestvici, je začela dobro, sprva so sicer Norvežanke prišle do nekaj strelov, toda v 14. minuti je Nina Kajzba po kotu zadela vratnico norveškega gola. Slovenke so nadaljevale dobro igro, imele nekaj obetavnih akcij, toda v 36. minuti so do zadetka prišle Skandinavke.

FOTO: Profimedia

Ada Hegerberg je z nekaj sreče prišla do žoge pred vrati Slovenije in brez težav dosegla svoj 55. zadetek na stoti tekmi za izbrano vrsto. Toda gostiteljice so se vrnile v igro, v 43. minuti je Mateja Zver s prostega strela poslala visoko žogo proti vratom, Cecilie Fiskerstrand jo je skušala ujeti, a jo spustila za golovo črto. Tudi zanjo je bil to 56. zadetek v reprezentančnem dresu.

Tudi v uvodu drugega dela so se Slovenke dobro kosale z Norvežankami, vendar se v 66. minuti znova znašle v zaostanku. Spet so imele Slovenke nekaj smole z odboji žoge, ki je na koncu po podaji Hegerberg končala pri Synne Jensen, ta pa je iz bližine zadela za 2:1.

FOTO: Profimedia

Že v 69. minuti pa je imela domača vrsta na voljo enajstmetrovko, ki jo je priigrala Zara Kramžar, z bele pike pa je bila zanesljiva Zver in izid poravnala. Ko je kazalo, da bodo Slovenke proti Norvežankam osvojile veliko točko, pa so slednje zadele še tretjič. Iz bližine je bila po prostem strelu uspešna Signe Gaupset za novo zmago 12. ekipe z lestvice Mednarodne nogometne zveze in nekdaj že evropskih (1987, 1993), svetovnih (1995) in olimpijskih prvakinj (2000).

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21. Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

ženska nogometna reprezentanca kvalifikacije za sp norveška poraz

