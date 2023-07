Slovenske nogometašice z odprtim pismom opozorile na slabe razmere, zahtevajo odstop selektorja

Ženska nogometna A-reprezentanca (v pismu je podpisanih 31 igralk) je na NZS naslovila odprto pismo, ki ga je pozneje posredovala tudi medijem. Najprej se za takšen korak niso odločile, a so se po odzivu NZS odločile, da pismo delijo z javnostjo, so zapisale igralke.

Igralke so v pismu opozorile na številne težave in dogajanje v A-reprezentanci, predvsem na razmere in medsebojne odnose na reprezentančnih zborih in treningih ter medsebojno komunikacijo.

Poudarile so, da v zadnjih letih napredka pod vodstvom Boruta Jarca ni več. Reprezentantke so za to nanizale več razlogov, med drugim so izpostavile pomanjkanje delovne kemije med igralkami in vodstvom, prav tako pomanjkanje komunikacije med klubi in reprezentanco, pa tudi slab odnos selektorja do igralk, predvsem tistih, ki niso v prvi postavi.

Opozorile so na po njihovem mnenju neprofesionalno vodenje tekem in priprave nanje. Med drugim so zapisale, da jih selektor na pogovorih psihično nadleguje in maltretira, izpostavile so tudi ponižujoče obravnavanje glede telesne teže članic ekipe. Zaradi tega so morale igralke poiskati strokovno psihološko pomoč, so še zapisale. V pismu so nanizale tudi nekaj konkretnih primerov oziroma očitkov (moškemu) delu strokovnega štaba reprezentance.

Med temi so tudi prikrivanje okužb z novim koronavirusom oziroma boleznijo covida-19 na reprezentančni akciji leta 2020, slabo organizacijo letalskih potovanj in to, da morajo igralke same kupovati hrano in pijačo na poti.

Igralke so odprto pismo končale z zapisom, da so pred dnevi vodstvu NZS poslale zahteve, s katerimi želijo odpraviti dolgoletno diskriminacijo in v naslednjem obdobju nastopov za izbrano vrsto status in pogoje nastopanja postopno izenačiti s tistimi, ki jih imajo člani moške A-reprezentance. Poudarile so, da se težave vlečejo že dlje časa in se stopnjujejo, zato predlagajo zamenjavo selektorja Jarca ter strokovnega vodstva.

NZS se je odzvala s sporočilom za javnost na spletni strani. Zapisali so, da so njihovo pismo prejeli 17. julija. Povzeli so vsebino pisma in izpostavili glavne navedene točke v njem.

NZS je v svojem obvestilu zapisala, da ne bo dovolila, da bi igralke ali kdorkoli drug odločal o izbiri in načinu dela strokovnega vodstva in kontinuiteti dela v reprezentanci, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti. NZS prav tako ne bo dovoljevala poskusov kakršnegakoli vplivanja ali pritiskov s strani kateregakoli posameznika ali skupine pri sprejemanju odločitev v povezavi z reprezentanco, so še dodali.

Obenem so dodali, da pisma, ki so ga prejeli, NZS ne želi posredovati javnosti, saj vsebuje konkretna imena posameznikov, ki jim lahko z objavo nepreverjenih in nedokazanih očitkov povzroči nepopravljivo škodo.

Poudarili pa so še, da bodo z vso skrbnostjo, resnostjo in odgovornostjo obravnavali vse izpostavljene razloge in okoliščine, ki jih igralke navajajo v odprtem pismu, a tudi opozorili, da se pogledi na te dogodke lahko razlikujejo oziroma različno interpretirajo.

Na zvezi so ob koncu sporočila poudarili, da ima selektor podporo vodstva NZS ter proste roke pri izbiri strokovnih sodelavcev ter da imenovanje in razreševanje ni v pristojnosti igralk ali kogarkoli drugega, temveč izključno v pristojnosti izvršnega odbora NZS.