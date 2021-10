Slovenske nogometašice začenjajo priprave za kvalifikacije za SP 2023

Slovenke sicer igrajo v skupini I, kjer so še Francija, Grčija, Kazahstan in Estonija. Za Slovenijo sta že dve tekmi: uvodoma so varovanke selektorja Boruta Jarca s 4:0 v gosteh premagale Estonijo, potem pa v Murski Soboti izgubile proti favoriziranim Francozinjam z 2:3.

'Imamo svojo kakovost v igri z žogo'

"Pred nami je najprej tekma proti Walesu, ki je za nas ena od ključnih tekem v teh kvalifikacijah. Verjamem pa, da so naša dekleta dovolj samozavestna. Da v tej želji, ki jo imamo, na domači tekmi napademo od prve minute in pokažemo, da je tu Slovenija in da nujno potrebujemo te tri točke. Wales je čvrsta, taktično disciplinirana ekipa. A tudi mi vemo, da imamo svojo kakovost v sami igri z žogo," je ob predstavitvi seznama povedal selektor Borut Jarc.