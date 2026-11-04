Slovenske nogometašice znova s Turčijo, Madžarsko in Kosovom

"Očitno se je med Slovenijo in Turčijo na zadnjih tekmah rodilo novo rivalstvo, ki se bo nadaljevalo v ligi narodov. Turčija je na papirju naša najmočnejša tekmica. Madžarska in Kosovo sta za nas neznanki, a se bomo nanju, tako kot na vse ekipe, kakovostno pripravili in ju analizirali," je po žrebu za Nogometno zvezo Slovenije povedal selektor Saša Kolman.
"Če smo pošteni, je bil žreb za nas dokaj ugoden. Cilj ostaja, da se vrnemo v ligo A in si zagotovimo čim boljše izhodišče za žreb naslednjih kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo," je dodal selektor. Slovenija, ki se je s Turčijo merila v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, je žreb pričakala v prvem kakovostnem bobnu lige B, kamor se je uvrstila na podlagi 17. mesta v skupni razvrstitvi evropskih kvalifikacij za leto 2026.
Žreb ji je namenil Turčijo iz drugega, Madžarsko iz tretjega in Kosovo iz četrtega kakovostnega bobna. Slovenska reprezentanca, ki na svetovni lestvici zaseda 36. mesto, bo v skupinskem delu odigrala šest tekem, po tri doma in v gosteh. V ligi B bo nastopalo 16 reprezentanc, razdeljenih v štiri skupine s po štirimi ekipami. Zmagovalke skupin bodo neposredno napredovale v elitno ligo A, drugouvrščene reprezentance pa bodo dodatno priložnost za napredovanje iskale v kvalifikacijskih obračunih proti tretjeuvrščenim ekipam lige A.
Tretjeuvrščene reprezentance bodo glede na skupno razvrstitev bodisi igrale dodatne tekme za obstanek bodisi neposredno izpadle v ligo C, četrtouvrščene ekipe pa se bodo preselile v nižji kakovostni razred. Tretja izvedba Uefine lige narodov za ženske se bo začela februarja 2027, nadaljevala aprila in končala junija. Dodatni obračuni za napredovanje in obstanek bodo na sporedu oktobra, zaključne tekme elitne lige A pa med 23. novembrom in 4. decembrom 2027.
V ligi narodov bo skupaj v ligah A, B in C tekmovalo 54 reprezentanc. Slovensko reprezentanco pred začetkom lige narodov v začetku decembra čaka še drugi krog dodatnih kvalifikacij za SP 2027 proti Nizozemski.
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