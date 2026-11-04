Slovenske nogometašice znova s Turčijo, Madžarsko in Kosovom

"Očitno se je med Slovenijo in Turčijo na zadnjih tekmah rodilo novo rivalstvo, ki se bo nadaljevalo v ligi narodov. Turčija je na papirju naša najmočnejša tekmica. Madžarska in Kosovo sta za nas neznanki, a se bomo nanju, tako kot na vse ekipe, kakovostno pripravili in ju analizirali," je po žrebu za Nogometno zvezo Slovenije povedal selektor Saša Kolman.

"Če smo pošteni, je bil žreb za nas dokaj ugoden. Cilj ostaja, da se vrnemo v ligo A in si zagotovimo čim boljše izhodišče za žreb naslednjih kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo," je dodal selektor. Slovenija, ki se je s Turčijo merila v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, je žreb pričakala v prvem kakovostnem bobnu lige B, kamor se je uvrstila na podlagi 17. mesta v skupni razvrstitvi evropskih kvalifikacij za leto 2026.