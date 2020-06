Se bo slovenskim nogometnim 'legionarkam' pridružila tudi Ana Milović?

V Nemčiji so bile minuli konec tedna na sporedu tekme 18. kroga, zaigrala pa je Zala Meršnik, ki je, kot piše na uradni spletni strani NZS, začela v prvi postavi tekmo Turbine Potsdam – Bayern. Bavarke so slavile s 5:1, zavoljo poškodb pa oslabljeni Potsdam ni mogel računati na reprezentančni trojec Sara Agrež – Adrijana Mori – Lara Prašnikar. Potsdam ostaja na 6. mestu s 27 točkami, Bayern je na 2. mestu, zbral je 44 točk. Predčasno je konec sezone v Italiji. Prvakinj ni, najboljše pa je pred prekinitvijo kazalo zasedbi Juventusa (44 točk), ki si je zagotovil mesto v novi izvedbi Lige prvakinj. Drugo mesto v ligi prvakinj bo pripadlo Fiorentini (35 točk), ki je zbrala toliko točk kot Milan Dominike Čonč in Pamele Begić. Četrto mesto je s 34 točkami pripadlo Romi Kaje Eržen. Dvanajsta ekipa lige OrobicaTine Marolt in enajstouvrščeni Tavagnacco (tam so igrale Tjaša Tibaut,Lara Ivanuša inNika Babnik) se selita v 2. ligo, napredovanje sta si priigrala Napoli in San Marino. Izpada se je ognil 10. Bari, kjer je igrala Sara Ketiš.

V prvih dneh julija, točneje 3.7., z državnim prvenstvom začnejo na Norveškem, kjer bo v dresu Arna-Bjornar, kot trdijo na uradni spletni strani NZS, igrala Kristina Erman. Utegne pa slovensko delegacijo v tujini okrepiti še ena reprezentantka. Gre za komaj 18-letno Ano Milović, članico ljubljanskega Olimpije, ki je tudi prva strelka državnega prvenstva, ki je tudi uspešno debitirala v članski reprezentanci in tudi že zabila prvi gol za izbrano vrsto. Ljubljančanko so opazili nekateri znani evropski klubi, ki prihajajo iz Belgije, Nizozemske in Italije in kaj lahko se zgodi, da bo v kratkem dopolnila ekipo slovenskih nogometnih "legionark".