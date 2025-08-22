Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Slovenskega reprezentanta čaka operacija in dolgo okrevanje

Celje, 22. 08. 2025 20.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.M.
Komentarji
0

Slovenski nogometni reprezentant Mark Zabukovnik, ki se je poškodoval na četrtkovi tekmi kvalifikacij Konferenčne lige ob zmagi Celja z 1:0 proti Baniku iz Ostrave, bo moral na operacijo, po kateri ga čaka dolgotrajno večmesečno okrevanje.

Poškodba Marka Zabukovnika na četrtkovi tekmi
Poškodba Marka Zabukovnika na četrtkovi tekmi FOTO: Aljoša Kravanja

"Pregledi so potrdili prvotne zle slutnje: Mark Zabukovnik bo zaradi poškodbe kolena moral na operacijo, nato pa ga čaka večmesečno okrevanje. Mark, drži se. Čimprejšnjo vrnitev na zelenice ti želimo," so zapisali Celjani na družbenih omrežjih.

Zabukovnik, ki tako jeseni ne bo mogel pomagati reprezentanci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, se je poškodoval že v prvem polčasu, v 29. minuti pa na nosilih zapustil igrišče. "Od zdaj naprej bomo igrali za Marka. Izgubili smo fantastičnega igralca, pravega delavca, ki si ne zasluži, kar se mu je zgodilo. Je nogometaš, ki prvi pride na trening in po njem zadnji odide. Skrbi za svoje telo, naredi vse dodatne stvari, da bi bil v najboljši pripravljenosti. Ni pošteno, da se je to zgodilo prav njemu," je po tekmi povedal trener Celja Albert Riera, ki je za poškodbo okrivil tudi slabo igralno površino.

Celjani so sicer sezono odlično začeli, v ligi so po petih krogih s stoodstotnim izkupičkom na vrhu lestvice, v evropskih tekmovanjih pa jih le še povratna tekma v četrtek v Ostravi loči od novega igranja v ligaškem delu Konferenčne lige. V prejšnji sezoni so v tem tekmovanju prišli do četrtfinala.

nogomet Mark Zabukovnik celje poškodba operacija
Naslednji članek

Prevaranti na račun smrti Dioga Jote zaslužili 75.000 evrov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110