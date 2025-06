Slovenski biser dočakal debi pri Interju, ga bo tudi v reprezentanci?

Luka Topalović je v zadnjem krogu italijanske Serie A v Comu debitiral v članski ekipi Interja iz Milana. 19-letni napadalno usmerjeni nogometaš je v igro vstopil v 80. minuti, Nerazzurri pa so vpisali zmago z 2:0. Te se sicer niso pretirano veselili, saj je Napoli z zmago potrdil naslov prvaka.

Luka Topalović je nogometno pot začel v domačem Korotanu, nato pa močno opozoril nase v Domžalah, kjer je s 16 leti prvič zaigral za člansko ekipo. Njegov talent so opazili pri velikanu iz prestolnice mode, kjer so za prihod mladeniča odšteli kar 850 tisoč evrov.

Luka Topalović in Joaquin Correa FOTO: Profimedia icon-expand

Mladi slovenski reprezentant je za mlado ekipo Interja letos dosegel 11 golov in dodal pet asistenc. Z dobrimi predstavami je prepričal trenerja Simoneja Inzaghija, ki ga je vse pogosteje priključeval treningom in tekmam članske zasedbe. Tako je v zadnjem krogu Serie A dočakal tudi priložnost, da zaigra v elitni Serie A.

Bo Topalović oblekel slovenski dres ali bo še eden od talentov, ki ga bodo prevzele tuje reprezentance?

19-letnik bi lahko bil v prihodnosti pomemben del slovenske izbrane vrste, a le v kolikor se ne odloči igrati za Hrvaško ali Bosno in Hercegovino. Topalović velja za svetlo prihodnost slovenskega nogometa, saj bi lahko vrsto let tvoril nevaren napadalni dvojec z Benjaminom Šeškom. A njegov talent ne ostaja neopažen niti pri Hrvatih in Bosancih, ki si prav tako želijo, da bi zastopal njihove barve.

Luka Topalović FOTO: Uefa.com icon-expand

V Sloveniji rojeni mladenič ima možnost nastopati za eno izmed teh treh reprezentanc, saj njegova starša, Stipe in Ivka, izvirata iz Zabrđa pri Kotor Varošu, kraja v Bosni in Hercegovini z večinsko hrvaškim prebivalstvom. Od tam sta tudi starša hrvaškega reprezentanta, rojenega v Avstriji, Matea Kovačića, za katerega dobro vemo, kako se je razpletla odločitev o reprezentančni karieri.

Luka Topalović bo sredi junija branil barve slovenske reprezentance do 21 let, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu na Slovaškem. V skupinskem delu bodo Slovencem nasproti stali Angleži, Nemci in Čehi.