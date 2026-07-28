Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Slovenski drugoligaš (s)prejel ponudbo člana italijanske elite

Ljubljana, 28. 07. 2026 17.46 pred 12 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Lecce - Atalanta

Ne dogaja se prav pogosto, da klubi iz evropskih ligi elitne peterice, v tem primeru gre za italijanskega elitnega ligaša, Slovence "prosijo" za igranje prijateljske tekme. Ta čast je pripadla nogometašem ekipe Kety Emmi & Impol Bistrica iz Slovenske Bistrice, ki so dobili nepričakovan klic in se nanj pozitivno odzvali. V bližnji Avstriji se bodo pomerili z Leccejem, ki že vrsto let domuje v Serie A. Za ta italijanski klub je v preteklosti igral tudi Sebastjan Cimirotič. Bistričani so očitno magnet za tuje klube, saj je podobno željo po igranju prijateljske tekme izkazal tudi ugledni Šahtar iz Donjecka ...

Kety Emmi & Impol Bistrica
Kety Emmi & Impol Bistrica
FOTO: Facebook

V lanski sezoni šesta ekipa slovenske druge lige velja za eno najmlajših, če ne prav najmlajša, v slovenski drugi ligi. Tudi v prihajajoči sezoni, ki se začne čez slaba dva tedna, bo tao. Varovanci trenerja Roberta Pevnika bodo tudi v naslednji sezoni veljali za najmlajšo ekipo v ligi, ambicije kluba pa zaradi tega niso nič manjše.

Robert Pevnik je v Sloveniji vodil skoraj vse klube, tudi Olimpijo, v tujini pa je pečat pustil predvsem na Poljskem.
Robert Pevnik je v Sloveniji vodil skoraj vse klube, tudi Olimpijo, v tujini pa je pečat pustil predvsem na Poljskem.
FOTO: Luka Kotnik

"Še več, želimo narediti korak naprej. Konkretno o mestih ne želimo odkrito govoriti, toda radi bi šli stopničko višje. Zavedamo se, da imamo mlado, če že ne najmlajšo ekipo v ligi, tako da bo pšotrebno nekaj lasa, da vse skupaj vkomponiramo v utečen orkester. Prišli so številni novinci, v veliki meri so to neizkušeni nogometaši, ki si še utirajo pot v resen nogomet," je za 24ur.com povedal strateg Bistričanov Robert Pevnik.

Kety Emmi & Impol Bistrica
Kety Emmi & Impol Bistrica
FOTO: Facebook

57-letni strokovnjak je v svoji pestri trenerski karieri med drugim vodil ljubljansko Olimpijo, poljsko Legionovio, Radomlje, Celje, Dravinjo, Muro, velenjski Rudar, Domžale, ptujsko Dravo, Aluminij... Njegov tesni sodelavec pri Bistrici Alojz Fricelj je tudi priznano nogometno ime. 

Preberi še Uradno: Namesto Brečka - Trenčovski

Nekdanji legendarni nogometaš Maribora, s katerim je dvakrat osvojil državni in pokalni naslov in igral tudi v Ligi prvakov, zadnjih pet sezon pa uspešno opravlja funkcijo športnega direktorja bistriškega kluba. 

Kety Emmi&Impol Bistrica na eni zmed prijateljskih tekem z Mariborom.
Kety Emmi&Impol Bistrica na eni zmed prijateljskih tekem z Mariborom.
FOTO: NK Maribor

Z jasno vizijo – čim več priložnosti in možnosti ponuditi mladim (slovenskim) igralcem. "Tako bo tudi v prihodnje. V tej smeri sem fantom obljubil kopico resnih tekem v pripravljalnem obdobju. Obračun z Leccejem, ki se ga zelo veselimo, bo četrti po vrsti. Igrali smo že proti romunskemu prvoligašu, avstrijskemu drugoligašu, sarajevskem Železničarju, v vodo pa je padel obračun z uglednim Šahtjorjem. Do začetka uradnega dela sezone bomo imeli še kakšen test proti kakovostnemu nasprotniku," je še dejal Pevnik.

Razlagalnik

Serie A je najvišja profesionalna nogometna liga v Italiji in velja za eno najprestižnejših ter taktično najbolj zahtevnih nogometnih lig na svetu. Ustanovljena je bila v svoji sedanji obliki leta 1929 in vključuje nekatere izmed najbolj znanih in zgodovinsko uspešnih klubov, kot so Juventus, AC Milan in Inter Milan. Italijanski nogomet je skozi zgodovino znan po svojem poudarku na obrambni disciplini, znani kot 'catenaccio', ter bogati nogometni kulturi, ki je močno vplivala na razvoj športa po vsem svetu.

Sebastjan Cimirotič je nekdanji slovenski nogometni reprezentant in eden najbolj prepoznavnih napadalcev v zgodovini samostojne Slovenije. Bil je znan po svoji izjemni tehnični podkovanosti, nepredvidljivosti na igrišču in sposobnosti preigravanja, zaradi česar so ga navijači pogosto imenovali 'Cime'. Svojo mednarodno pot je med drugim gradil v italijanskem klubu Lecce, kjer je postal prvi Slovenec, ki je zaigral v Serie A. Bil je tudi ključni član slovenske reprezentance, ki se je leta 2002 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem.

Šahtjor Donjeck je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih ukrajinskih nogometnih klubov. Klub ima bogato zgodovino in je v zadnjih desetletjih postal stalni udeleženec elitne Lige prvakov, kjer redno tekmuje z največjimi evropskimi velikani. Šahtjor je znan po svoji strategiji vlaganja v mlade, predvsem južnoameriške talente, ki jih nato razvije v vrhunske igralce. Zaradi trenutnih geopolitičnih razmer v Ukrajini klub že dalj časa deluje v izgnanstvu, kar je močno zaznamovalo njegovo sodobno identiteto in boj za ohranitev statusa vrhunskega evropskega kluba.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet bistrica lecce pevnik
24ur.com Mladi Slovenec podaljšal z Juventusom, bo nekoč zaigral za člansko vrsto?
24ur.com Zajc iskreno o reprezentanci: Do nadaljnjega ne bom del te zgodbe
24ur.com Slovenski klubi dobili nasprotnike za zaključek evropskih kvalifikacij
24ur.com 'Slovenci nismo športni navijači, ampak smo samo podporniki zmagovalcev'
24ur.com Slovenske dobrote izpod prstov Jezerškovih mojstrov stregli tudi olimpijcem
24ur.com 'AEK je v Grčiji način življenja, letos lahko pride zelo daleč'
24ur.com Košarkarje je obiskal 'lokalni' Slovenec, ki je lani živel nogometno pravljico
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897