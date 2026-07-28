Slovenski drugoligaš (s)prejel ponudbo člana italijanske elite

V lanski sezoni šesta ekipa slovenske druge lige velja za eno najmlajših, če ne prav najmlajša, v slovenski drugi ligi. Tudi v prihajajoči sezoni, ki se začne čez slaba dva tedna, bo tao. Varovanci trenerja Roberta Pevnika bodo tudi v naslednji sezoni veljali za najmlajšo ekipo v ligi, ambicije kluba pa zaradi tega niso nič manjše.
"Še več, želimo narediti korak naprej. Konkretno o mestih ne želimo odkrito govoriti, toda radi bi šli stopničko višje. Zavedamo se, da imamo mlado, če že ne najmlajšo ekipo v ligi, tako da bo pšotrebno nekaj lasa, da vse skupaj vkomponiramo v utečen orkester. Prišli so številni novinci, v veliki meri so to neizkušeni nogometaši, ki si še utirajo pot v resen nogomet," je za 24ur.com povedal strateg Bistričanov Robert Pevnik.
57-letni strokovnjak je v svoji pestri trenerski karieri med drugim vodil ljubljansko Olimpijo, poljsko Legionovio, Radomlje, Celje, Dravinjo, Muro, velenjski Rudar, Domžale, ptujsko Dravo, Aluminij... Njegov tesni sodelavec pri Bistrici Alojz Fricelj je tudi priznano nogometno ime.
Nekdanji legendarni nogometaš Maribora, s katerim je dvakrat osvojil državni in pokalni naslov in igral tudi v Ligi prvakov, zadnjih pet sezon pa uspešno opravlja funkcijo športnega direktorja bistriškega kluba.
Z jasno vizijo – čim več priložnosti in možnosti ponuditi mladim (slovenskim) igralcem. "Tako bo tudi v prihodnje. V tej smeri sem fantom obljubil kopico resnih tekem v pripravljalnem obdobju. Obračun z Leccejem, ki se ga zelo veselimo, bo četrti po vrsti. Igrali smo že proti romunskemu prvoligašu, avstrijskemu drugoligašu, sarajevskem Železničarju, v vodo pa je padel obračun z uglednim Šahtjorjem. Do začetka uradnega dela sezone bomo imeli še kakšen test proti kakovostnemu nasprotniku," je še dejal Pevnik.
Serie A je najvišja profesionalna nogometna liga v Italiji in velja za eno najprestižnejših ter taktično najbolj zahtevnih nogometnih lig na svetu. Ustanovljena je bila v svoji sedanji obliki leta 1929 in vključuje nekatere izmed najbolj znanih in zgodovinsko uspešnih klubov, kot so Juventus, AC Milan in Inter Milan. Italijanski nogomet je skozi zgodovino znan po svojem poudarku na obrambni disciplini, znani kot 'catenaccio', ter bogati nogometni kulturi, ki je močno vplivala na razvoj športa po vsem svetu.
Sebastjan Cimirotič je nekdanji slovenski nogometni reprezentant in eden najbolj prepoznavnih napadalcev v zgodovini samostojne Slovenije. Bil je znan po svoji izjemni tehnični podkovanosti, nepredvidljivosti na igrišču in sposobnosti preigravanja, zaradi česar so ga navijači pogosto imenovali 'Cime'. Svojo mednarodno pot je med drugim gradil v italijanskem klubu Lecce, kjer je postal prvi Slovenec, ki je zaigral v Serie A. Bil je tudi ključni član slovenske reprezentance, ki se je leta 2002 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem.
Šahtjor Donjeck je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih ukrajinskih nogometnih klubov. Klub ima bogato zgodovino in je v zadnjih desetletjih postal stalni udeleženec elitne Lige prvakov, kjer redno tekmuje z največjimi evropskimi velikani. Šahtjor je znan po svoji strategiji vlaganja v mlade, predvsem južnoameriške talente, ki jih nato razvije v vrhunske igralce. Zaradi trenutnih geopolitičnih razmer v Ukrajini klub že dalj časa deluje v izgnanstvu, kar je močno zaznamovalo njegovo sodobno identiteto in boj za ohranitev statusa vrhunskega evropskega kluba.
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