Slovenski drugoligaš (s)prejel ponudbo člana italijanske elite

Kety Emmi & Impol Bistrica FOTO: Facebook

V lanski sezoni šesta ekipa slovenske druge lige velja za eno najmlajših, če ne prav najmlajša, v slovenski drugi ligi. Tudi v prihajajoči sezoni, ki se začne čez slaba dva tedna, bo tao. Varovanci trenerja Roberta Pevnika bodo tudi v naslednji sezoni veljali za najmlajšo ekipo v ligi, ambicije kluba pa zaradi tega niso nič manjše.

Robert Pevnik je v Sloveniji vodil skoraj vse klube, tudi Olimpijo, v tujini pa je pečat pustil predvsem na Poljskem. FOTO: Luka Kotnik

"Še več, želimo narediti korak naprej. Konkretno o mestih ne želimo odkrito govoriti, toda radi bi šli stopničko višje. Zavedamo se, da imamo mlado, če že ne najmlajšo ekipo v ligi, tako da bo pšotrebno nekaj lasa, da vse skupaj vkomponiramo v utečen orkester. Prišli so številni novinci, v veliki meri so to neizkušeni nogometaši, ki si še utirajo pot v resen nogomet," je za 24ur.com povedal strateg Bistričanov Robert Pevnik.

Kety Emmi & Impol Bistrica FOTO: Facebook

57-letni strokovnjak je v svoji pestri trenerski karieri med drugim vodil ljubljansko Olimpijo, poljsko Legionovio, Radomlje, Celje, Dravinjo, Muro, velenjski Rudar, Domžale, ptujsko Dravo, Aluminij... Njegov tesni sodelavec pri Bistrici Alojz Fricelj je tudi priznano nogometno ime.

Nekdanji legendarni nogometaš Maribora, s katerim je dvakrat osvojil državni in pokalni naslov in igral tudi v Ligi prvakov, zadnjih pet sezon pa uspešno opravlja funkcijo športnega direktorja bistriškega kluba.

Kety Emmi&Impol Bistrica na eni zmed prijateljskih tekem z Mariborom. FOTO: NK Maribor

Z jasno vizijo – čim več priložnosti in možnosti ponuditi mladim (slovenskim) igralcem. "Tako bo tudi v prihodnje. V tej smeri sem fantom obljubil kopico resnih tekem v pripravljalnem obdobju. Obračun z Leccejem, ki se ga zelo veselimo, bo četrti po vrsti. Igrali smo že proti romunskemu prvoligašu, avstrijskemu drugoligašu, sarajevskem Železničarju, v vodo pa je padel obračun z uglednim Šahtjorjem. Do začetka uradnega dela sezone bomo imeli še kakšen test proti kakovostnemu nasprotniku," je še dejal Pevnik.