Slovenski elitni sodnik prisoten na divji zabavi z drogo in prostitutkami, ki jo je prekinila policija

Kot poroča srbski Blic naj bi policija preiskala vikend hišo v mestu Suvo polje (pri Bijeljini), zaradi suma zlorabe droge, orožja in prostitucije. Po poročanju srbskih medijev naj bi med privedenimi bili tudi štirje Slovenci. Izstopa imeSlavka Vinčića, uglednega slovenskega nogometnega sodnika, ki je v tej sezoni sodil tudi tri tekme elitne Lige prvakov. Po naših zanesljivih informacijah naj bi ga na policijo privedli kot pričo.

Govorili smo tudi s predsednikom Zveze nogometnih sodnikov Slovenije Vladom Šajnom, ki nam je potrdil, da je bil Vinčić prisoten na zabavi, a da gre za splet nesrečnih okoliščin in da se je tam znašel "ob nepravem času na nepravem mestu". Po naših informacijah je omenjeni sodnik že na poti v Slovenijo, policija pa zoper njega ni podala nobene kazenske ovadbe. Vinčić naj bi bil sicer te dni v Republiki Srbski na službeni poti.

Policisti PU Bijeljina so med preiskavo omenjenega vikenda našli deset pištol, 14 paketov kokaina in devet tablet medicinske droge. Poleg tega so zasegli tudi denar različnih valut, in sicer v vrednosti dobrih 10.000 evrov.