'Slovenski' Sturm osvojil osem točk, a vseeno izpadel

Vrhunec 6. kroga je zagotovo bil spopad Real Sociedada in Manchester Uniteda za prvo mesto v skupini E. Vragi so na gostovanju v San Sebastianu sicer slavili minimalno zmago (1:0), a ta ni bila dovolj za skok na vrh, saj je na račun boljše gol razlike Sociedad ostal na prvem mestu. Več o razpletu obračuna pa si lahko preberete v spodnjem članku.

Iz treh preostalih skupin, ki so dvoboje začele ob 18.45, so v izločilne boje napredovali Feyenoord, Midtjylland, Freiburg, Nantes ter Ferencvaros in Monaco.

Monaco je v neposrednem obračunu za napredovanje v skupini H s 4:1 ugnal Crveno zvezdo in si zagotovil drugo mesto za Ferencvarosom, ki je izgubil proti Trabzonsporu (0:1). Turki se selijo v izločilne boje konferenčne lige, Srbi pa so končali evropsko sezono.

V skupini G si je že pred tem prvo mesto zagotovil Freiburg, drugo mesto in šestnajstino finala pa si je priigral Nantes, ki je v gosteh premagal Olympiacos z 2:0 in izkoristil remi Karabaha proti Freiburgu (1:1).

Arsenal popravil napako izpred tedna dni

Ob 21. uri so dvoboje odigrale tudi ekipe v preostalih skupinah. V skupini A sta si že pred tem napredovanje zagotovila Arsenal in PSV Eindhoven. Londončani so premagali Zürich z 1:0 in osvojili prvo mesto, Nizozemci pa so v bili z 2:1 boljši od Bodö/Glimta, pri katerem je Nino Žugelj odigral zadnjih 15 minut dvoboja in v 93. minuti dosegel tolažilni zadetek. Norveška zasedba bo evropsko sezono nadaljevala v konferenčni ligi.

Zajc uspešen, Šimundža in Karničnik ne

V skupini B je bilo kar se tiče napredovanja prav tako vse jasno. Si pa je z zmago proti Dinamu iz Kijeva z 2:0 prvo mesto priigral Fenerbahče Mihe Zajca. Slovenski reprezentant je igral od 74. minute. Drugo mesto je pripadlo Rennesu, ki je remiziral z AEK Larnako (1:1).

Betis je bil že pred zadnjim krogom prvi, odlično jesen pa je potrdil z zmago proti finskemu HJK s 3:0. Ludogorec, ki ga s klopi vodi Ante Šimundža, Žana Karničnika pa ni bilo v kadru, je bil blizu presenečenja proti Romi. Po polčasu je vodil z 1:0, na koncu pa moral priznati premoč Romi, ki je slavila z 3:1. S tem si je priigrala drugo mesto v skupini. Ludogorec bo kot tretjeuvrščeni v skupini C nadaljeval pot v konferenčni ligi.

V skupini D si je neposredno uvrstitev v osmino finala že pred zadnjim krogom priigral Union St. Gilloise. Je pa Union Berlin po zmagi proti Belgijcem z 1:0 zasedel drugo mesto. Tretja je Braga, ki je z 2:1 ugnala Malmö.

3. november, Liga Evropa, 6. krog:

* Skupina A:

Bodö/Glimt - PSV Eindhoven 1:2 (0:1)

(Nino Žugelj je v igro vstopil v 75. minuti in zadel za Bodö/Glimt)

Arsenal - Zürich 1:0 (1:0)

Dinamo Kijev - Fenerbahče 0:2 (0:2)

(Miha Zajc je v igro vstopil v 74. minuti za Fenerbahče)

Rennes - AEK Larnaka 1:1 (1:0)

Skupina C:

Roma - Ludogorec 3:1 (0:1)

(Žana Karničnika ni bilo v kadru Ludogorca)

Betis - HJK Helsinki 3:0 (2:0)

Skupina D:

Union St. Gilloise - Union Berlin 0:1 (0:1)

Braga - Malmö 2:1 (1:0)

Skupina E:

Real Sociedad - Manchester United 0:1 (0:1)

Šerif Tiraspol - Omonia Nikozija 1:0 (0:0)

(Tima Matavža ni bilo v kadru Omonie)

Skupina F:

Midtjylland - Sturm Gradec 2:0 (1:0)

(Tomi Horvat je odigral celo tekmo za Sturm)

(Jon Gorenc Stanković je odigral celo tekmo za Sturm)

Feyenoord - Lazio 1:0 (0:0)

Skupina H:

Karabah - Freiburg 1:1 (0:1)

Olympiacos - Nantes 0:2 (0:0)