Zgodovinsko leto slovenskega nogometa: prvič z dvema kluboma v Evropi

Lanska sezona se je odvila po notah Celjanov, ki so s kar precejšnjo prednostjo pred zasledovalci prišli do drugega naslova državnih prvakov. Celjsko pot do trofeje je sprva tlakoval španski trener Albert Riera , ki se je nato podal v drugo francosko ligo v Bordeaux, v knežjem mestu pa ga je zamenjal nekdanji trener Maribora Damir Krznar .

Mariborčani so si v predzadnjem krogu z zmago na večnem derbiju z 2:1 zagotovili drugo mesto, ki jim je prineslo uvrstitev v kvalifikacije za Ligo Evropa. Tam niso bili uspešni. Premoč so morali priznati bolgarskemu Botevu iz Plovdiva in sledil je boj za Konferenčno ligo. Sprva so izločili romunsko Universitateo Craiovo, po izvajanju 11-metrovk še srbsko Vojvodino, njihov nalet pa je zaustavil švedski Djurgardens in sanje novih turških investitorjev na čelu z Acunom Ilicalijem o igranju v Evropi so se razblinile.

Ambiciozni Celjani so med poletjem napadali uvrstitev v Ligo prvakov. Najprej so zlahka opravili z estonsko Floro, nato pa je sledilo burno obdobje, nepričakovana menjava na trenerskem položaju, povratek Riere in petarda v Bratislavi.

Evropske kvalifikacije so se igrale tudi na drugem koncu prestolnice, v Šiški. Bravo je sploh prvič zaigral v kvalifikacijah za eno izmed evropskih tekmovanj, v tem primeru za Konferenčno ligo. Šiškarji, ki so tudi v letošnji sezoni prijetno presenečenje, so preskočili valižanski Connah's Quad Nomads, njihovo pot pa je zaključil Zrinjski iz Mostarja.

Je pa to uspelo Olimpiji, ki je v kvalifikacije za Konferenčno ligo vstopila v drugem krogu. Zmaji, ki jim pred začetkom aktualne sezone niti najbolj optimistični navijači niso napovedali tako dobrih rezultatov, so na krilih fantastičnega španskega stratega Victorja Sancheza izločili ukrajinsko Polisjo, moldavski Sheriff in za konec še z epsko zmago s 5:0 hrvaško Rijeko.

Po nekoliko slabšem začetku na Portugalskem in porazu proti Vitorii (3:1) so Celjani na domačem terenu odpravili Istanbul Bašakšehir (5:1). V Sevilji se je četa Majorčana Riere pogumno zoperstavila Betisu, a ji je zmanjkalo nekaj sreče. Pri izidu 1:1 je namreč imel Aljoša Matko imenitno priložnost, da Celjani vknjižijo vse tri točke, na koncu pa so na račun pomanjkanja evropskih izkušenj v 94. minuti iz protinapada prejeli zadetek za 2:1 in v Andaluziji ostali brez vsega.

Celje in Olimpija sta v Konferenčni ligi dokazala, da sta daleč od zgolj pasivnih opazovalcev, saj sta s pogumnimi predstavami in pomembnimi zmagami aktivno krojila dogajanje na mednarodni sceni.

Svojo kožo so reševali proti armenskemu Pyuniku in uspelo jim doseči zgodovinsko uvrstitev na eno izmed evropskih tekmovanj.

Žreb jim je nato v boju za Ligo Evropa namenil dokaj ugodnega nasprotnika, irski Shamrock Rovers, a na račun številnih vratarjevih napak in nezbrane obrambe na povratni tekmi so Celjani tudi v tem primeru doživeli izpad.

Sijajno igro so grofje prikazali tudi na stadionu Z'dežele, kjer je gostovala aktualna poljska prvakinja Jagiellonia. Celjani so dvakrat vodili, imeli nadzor nad igro, toda njihove neizkoriščene priložnosti so Poljaki kaznovali in dvoboj se je končal z delitvijo točk (3:3), kar je vneslo nekaj razočaranja v celjski tabor. Tudi na Cipru bi se zadeve lahko precej drugače odvijale, toda Celjani so zapravili najstrožjo kazen – strel Marka Zabukovnika je ubranil Hrvat Ivica Ivušić, na drugi strani pa so bili nato dvakrat natančni nogometaši Pafosa (2:0).

Kljub vsemu so imeli celjski nogometaši v zadnjem krogu vse v svojih nogah. Na dramatičen način so ugnali valižanski The New Saints in se kot 21. ekipa uvrstili v naslednjo fazo tekmovanja. To pa je že predčasno uspelo tudi Olimpiji, ki je po uvodnem porazu proti Heidenheimu nanizala tri zaporedne zmage brez prejetega zadetka.