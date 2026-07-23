'Slovenski kralj' zabil za vodstvo, debitant Griezmann potrdil zmago

David Brekalo barve kluba s Floride brani že dobri dve leti, ob začetku poletja pa si je garderobo začel deliti s francoskim zvezdnikom Antoinom Griezmannom. Omenjena sta prvič skupaj zaigrala v zgodnjih jutranjih urah, Slovenec pa je za spremembo začetnega izida poskrbel že po dobrih šestih minutah. Po predložku je bil najvišji v domačem kazenskem prostoru in žogo z glavo preusmeril v mrežo. "Naš slovenski kralj," so na družbenih omrežjih kluba zapisali ob objavi videoposnetka zadetka.

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Levi so pred odhodom na odmor zadeli še enkrat, hitro po začetku drugega polčasa pa je na sceno stopil Griezmann. Po napaki domače obrambne vrste se je odlično znašel pred vrati in se z natančnim zaključkom podpisal pod gol na debiju v barvah novega kluba.

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