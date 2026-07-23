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Nogomet

'Slovenski kralj' zabil za vodstvo, debitant Griezmann potrdil zmago

San Jose, 23. 07. 2026 17.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Orlando City

Medtem ko nekateri nogometni zvezdniki počivajo po nedavno končanem mundialu in mnogi opravljajo priprave na novo sezono, v ligi MLS čas teče naprej. Orlando City je v gosteh z 0:4 ponižal San Jose, med strelce pa sta se vpisala slovenski reprezentant David Brekalo in zvezdniški novinec Antoine Griezmann.

David Brekalo barve kluba s Floride brani že dobri dve leti, ob začetku poletja pa si je garderobo začel deliti s francoskim zvezdnikom Antoinom Griezmannom. Omenjena sta prvič skupaj zaigrala v zgodnjih jutranjih urah, Slovenec pa je za spremembo začetnega izida poskrbel že po dobrih šestih minutah. Po predložku je bil najvišji v domačem kazenskem prostoru in žogo z glavo preusmeril v mrežo. "Naš slovenski kralj," so na družbenih omrežjih kluba zapisali ob objavi videoposnetka zadetka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Levi so pred odhodom na odmor zadeli še enkrat, hitro po začetku drugega polčasa pa je na sceno stopil Griezmann. Po napaki domače obrambne vrste se je odlično znašel pred vrati in se z natančnim zaključkom podpisal pod gol na debiju v barvah novega kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Visoka zmaga Orlanda je bila zelo presenetljiva, saj na lestvici vzhodne konference ni na mestih, ki vodijo v končnico, San Jose pa je na zahodu izenačen z vodilnim Vancouvrom.

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