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Nogomet

Gol Elšnika ni bil dovolj za zmago Crvene zvezde

Ljubljana, 22. 10. 2026 21.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Timi Max Elšnik

Timi Max Elšnik je v Beogradu zadel in s Crveno zvezdo proti Koebenhavnu dosegel prvo točko (2:2). Miha Zajc ni igral za zagrebški Dinamo, ki je gostil nizozemsko zasedbo NEC Nijmegen in izgubil z 2:4. Sturm, za katerega igra Jon Gorenc Stanković, pa je proti Marseillu slavil z 1:0.

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo v 2. krogu konferenčne lige gostil Koebenhavn. Tekmo je začel v prvi postavi beograjske ekipe, ki se je v 29. minuti znašla v zaostanku po avtogolu Mateja Gaštarova, pet minut pozneje pa je slovenski vezist izid poravnal, potem ko je zadel s približno 20 metrov v zgornji kot danskih vrat. Vasilije Kostov je z mojstrskim strelom v 41. minuti srbsko zasedbo popeljal do vodstva, Maher Carrizo pa je v 70. postavil končni izid.

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Prvo točko je vpisal tudi Jablonec, ki je proti Brightonu igral 0:0, rezervni vratar Klemen Mihelak pa ni dobil priložnosti za branjenje pri češkem moštvu.

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Dinamo je proti Nizozemcem začel dobro, a v 25. minuti zaostal z 0:1 po golu Clementa Bischoffa. Toda domači napadalec Dion Drena Beljo je nadaljeval dobro formo in v 33. in 37. minuti zadel za preobrat. Toda Nijmegen se je tudi hitro vrnil, Bryan Linssen je zadel za 2:2 v 45. minuti.

Za dodaten šok na Maksimiru je poskrbel isti igralec v 54. minuti (3:2), Tjaron Chery pa je v 80. potrdil zmago gostov. Miha Zajc ni dobil priložnosti za igro pri Zagrebčanih, kjer v kadru ni bilo Svena Šunte in Aleksa Stojakovića.

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Graški Sturm je doma pričakal francoski Marseille in mu zadal še tretji poraz, sam pa vpisal prvo zmago z 1:0. Avstrijci so z golom Oumarja Diakiteja povedli v 13. minuti, to pa je bil tudi končni izid. Jon Gorenc Stanković je za Sturm igral celo tekmo.

Jon Gorenc Stanković
Jon Gorenc Stanković
FOTO: 24ur.com
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