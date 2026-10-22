Gol Elšnika ni bil dovolj za zmago Crvene zvezde

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo v 2. krogu konferenčne lige gostil Koebenhavn. Tekmo je začel v prvi postavi beograjske ekipe, ki se je v 29. minuti znašla v zaostanku po avtogolu Mateja Gaštarova , pet minut pozneje pa je slovenski vezist izid poravnal, potem ko je zadel s približno 20 metrov v zgornji kot danskih vrat. Vasilije Kostov je z mojstrskim strelom v 41. minuti srbsko zasedbo popeljal do vodstva, Maher Carrizo pa je v 70. postavil končni izid.

Prvo točko je vpisal tudi Jablonec, ki je proti Brightonu igral 0:0, rezervni vratar Klemen Mihelak pa ni dobil priložnosti za branjenje pri češkem moštvu.

Dinamo je proti Nizozemcem začel dobro, a v 25. minuti zaostal z 0:1 po golu Clementa Bischoffa. Toda domači napadalec Dion Drena Beljo je nadaljeval dobro formo in v 33. in 37. minuti zadel za preobrat. Toda Nijmegen se je tudi hitro vrnil, Bryan Linssen je zadel za 2:2 v 45. minuti.

Za dodaten šok na Maksimiru je poskrbel isti igralec v 54. minuti (3:2), Tjaron Chery pa je v 80. potrdil zmago gostov. Miha Zajc ni dobil priložnosti za igro pri Zagrebčanih, kjer v kadru ni bilo Svena Šunte in Aleksa Stojakovića.