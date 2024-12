Slovenski nasprotniki v boju za mundial z jasnimi cilji

"To je velik športni izziv. Vendar je jasno, da moja ekipa kot najvišje uvrščena v skupini meri na neposredno uvrstitev. Pomembno je, da se dobro pripravimo in dobro začnemo," je za švicarsko nogometno zvezo povedal selektor Murat Yakin.

Kapetan Granit Xhaka je dodal: "Zelo 'kul' in težka skupina. Proti Švedski in Sloveniji že nekaj časa nismo igrali. Na prejšnjih tekmah še nikoli nismo zmagali proti Kosovu. Močna ekipa in seveda vedno posebna in lepa tekma zame in mojo družino."

Napadalec Dan Ndoye pa je poudaril, da so Švedska, Slovenija in Kosovo zelo kakovostni tekmeci. "To bodo dobre tekme in prepričan sem, da imamo tudi mi kot ekipa tako kakovost, da se lahko uvrstimo na svetovno prvenstvo."