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Nogomet

Slovenski 'nasvet' za razglašene Celjane: Imajo prepočasno obrambo

Celje, 16. 10. 2026 10.56 pred 1 uro 4 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Celje - Omonia Nikozija

Nogometaši Celja so izgubili še drugo tekmo na začetku letošnje izvedbe Lige Evropa. V knežjem mestu so bili zelo prepričljivo s 3:0 boljši igralci Omonie, ki so aktualnim slovenskim prvakom odčitali kar nekaj pomembnih lekcij. Ena od teh je, po mnenju slovenskega branilca Ciprčanov Jureta Balkovca, da grofom v obrambni vrsti manjka hitrosti.

Celje - Omonia Nikozija
Celje - Omonia Nikozija
FOTO: Aljoša Kravanja

Celjska domača evropska uvertura v letošnji sezoni bi se težko končala slabše. Na stadionu Z'Dežele so Celjani utrpeli enega najhujših porazov v zadnjem obdobju udejstvovanja v evropskih tekmovanjih. Ciprska Omonia je z odlično postavitvijo in taktično disciplino grofom znova dokazala, da jih v nadaljevanju sezone čaka še ogromno dela.

Povedli so že v 16. minuti, ko je zabil Jaden Montnor, nato pa se niso več ozrli nazaj. Raztreseni in dokaj anemični Celjani enostavno niso bili kos gostom, ki so na koncu slavili s 3:0. Četudi je bila sama uvrstitev v drugo najmočnejše evropsko tekmovanje velik uspeh, se kapetan aktualnih slovenskih prvakov Mark Zabukovnik zaveda, da si podobnih predstav na tako pomembnih tekmah ne smejo več privoščiti: "Za nami je izredno težka tekma. Čeprav smo izgubili s 3:0, sem imel občutek, da bi lahko izvlekli nekaj več, a po drugi strani si je nasprotnik absolutno zaslužil zmago. Dobili smo tri zelo enostavne gole, ki so bili tudi plod naših napak. Te se nam na evropskih tekmah ne smejo več ponavljati, saj igramo proti odličnim ekipam, ki nas bodo z veseljem kaznovale."

Celjani so imeli zelo očitno izredno slab dan. Že od samega začetka je bilo jasno, da se bodo pred dobrimi štirimi tisočimi navijači težko prebili do pozitivnega rezultata. "Dejstvo je, da smo delali preveliko individualnih napak, razloga za to pa ne poznam. Najpomembnejše je, da se s tega srečanja nekaj naučimo in da se nam v prihodnje podobne napake ne bodo ponavljale," je še povedal Zabukovnik.

Grofi, ki so bili mesec in pol nazaj korak oddaljeni od uvrstitve v Ligo prvakov, imajo za sabo izredno težek in ne najboljši začetek sezone. Poleg uvodnih dveh porazov v Ligi Evropa jih pesti tudi slaba forma na domačih tleh. Na lestvici zasedajo skromno šesto mesto in so, ob odigrani tekmi manj, kar osem točk oddaljeni od vodilnega Maribora. Prav v štajersko prestolnico jih bo vodila tekmovalna pot, v nedeljo jih namreč čaka težko pričakovani derbi z vodilnimi vijoličastimi, ki bo v luči četrtkovega poraza še toliko težji.

"Pomembno je, da se dobro spočijemo, si počistimo glave in gremo po zmago proti Mariboru," je povedal celjski kapetan, ki ima zahtevno nalogo, v dokaj novo in neugrano ekipo vpeljati raven kohezije, ki bi grofom omogočila dvig rezultatske forme. A tudi velike kadrovske rošade in nov trener, Zoran Zeljković še vedno čaka, da bo prisostvoval zmagi svojega moštva, ne smeta biti izgovor za slabo predstavo, tako meni ena od celjskih poletnih okrepitev Žan Žužek: "Dejstvo, da smo se sestavili pozno, ne sme biti izgovor. Smo profesionalci in čim prej moramo osvojiti trenerjev sistem. Na treningih delamo z veliko mero intenzivnosti. Menim, da smo že na zadovoljivem nivoju, to pa moramo zdaj pokazati na igrišču," je povedal nekdanji igralec Barija.

Slovenski "nasvet" za Zeljkovićevo četo

Ob Savinji pa je v četrtek vendarle prišlo tudi do slovenskega slavja. Druge zaporedne zmage v Ligi Evropa se je skupaj s soigralci veselil Jure Balkovec. Slovenski reprezentant se je v zimskem prestopnem roku pridružil ciprskim prvakom, s katerimi je odlično začel novo sezono. Na prvih dveh evropskih tekmah so vknjižili šest točk, ostali brez prejetega gola in trenutno zasedajo odlično šesto mesto na razpredelnici.

Balkovec je bil nad zmago pričakovano navdušen, grofom pa je v svoji izjavi morda nehote ponudil tudi "nasvet" za težave v obrambi: "Na tekmo smo se pripravljali kot na katerokoli drugo. Igrajo izredno agresiven nogomet, pred srečanjem smo se dogovorili, da bomo proti njihovi visoki liniji iskali globino. Menim, da imajo morda za odtenek počasno zadnjo linijo za tak slog nogometa. Mi smo to pridno izkoristili, saj imamo v kadru izredno hitrega krilnega napadalca. Celjani na našo taktično zamisel niso mogli odgovoriti," je povedal 32-letni Slovenec.

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KOMENTARJI4

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levnuh, ne svecko
16. 10. 2026 11.54
Menim, da se je gospod Klotilo močno uštel, ko je na trenersko mesto postavil Zeljkovića. Trener brez uspehov v Evropi, zgodba o nastopu Kopra je dovolj povedna, da bi moral trikrat premisliti o Zeljkoviću. Če bi ga danes zamenjal, bi bilo že skoraj prepozno. Kadrovanje..?? Kdo je odgovoren za izbiro igralcev? Škoda, Celje poceni zapravlja trudoma priigran ugled v Evropi, v letošnjem SNL prvenstvubodo lahko srečni, če se jim na koncu izide za konferenčno ligo - kvalifikacije....
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+1
1 0
katoro
16. 10. 2026 11.46
Ma sploh ne znajo več igrati nogometa. Preveč carinijo žogo, igralci brez žoge stojijo pri miru in čakajo da jih žoga zadane v glavo ali pa da jim pade točno na noge. Ne razumem vodstva kluba, zakaj ni takoj spet postavilo za trenerja Riero, ko je dobil nogo pri Frankfuertu. Sedaj so pripeljali tega blodnega Željkoviča, ki nima pojma. Šola bi jim lahko bila že ko je vodil Olimpijo. Naj gre nazaj v Koper.
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+1
1 0
štajerc65
16. 10. 2026 11.42
Naj prepustijo mesto v Ligi Evropa letošnjem Mariboru.
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0 0
Blue Dream
16. 10. 2026 11.05
že od začetka sezone imajo očitne probleme z obrambo
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+2
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