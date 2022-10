Slovenski nogometaši bodo dobili tekmece v boju za nastop na Euru 2024

V žrebu, kjer zaradi vojaškega napada na Ukrajino ne bo Rusije, je 53 reprezentanc. Te bodo razdeljene v sedem skupin s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi. Tekme bodo med marcem in novembrom 2023. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih se bo neposredno uvrstilo na EP, preostala tri mesta bo dal "play-off" Lige narodov marca 2024.

Slovenija je v bobnu 3 skupaj z Ukrajino, Islandijo, Norveško, Irsko, Albanijo, Črno goro, Romunijo, Švedsko in Armenijo. Slovenija je doslej na EP nastopila enkrat, in sicer leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem.