Slovenski nogometaši čakajo na tekmece na EP 2024

Matjaž Kek in Radenko Mijatović bosta zastopala Slovenijo na žrebu skupin v Hamburgu.

Na žrebu bo Slovenija v tretjem kakovostnem bobnu, kjer bodo še Nizozemska, Škotska, Hrvaška, Slovaška in Češka. S temi se tako slovenski nogometaši ne bodo srečali v skupinskem delu.

Na čelu slovenske delegacije na žrebu bosta predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor reprezentance Matjaž Kek . Slednjemu je po svetovnem prvenstvu 2010 uspelo Slovenijo popeljati še na drugo veliko tekmovanje ter je tako izenačil selektorski izkupiček Srečka Katanca, ki je tako imenovano zlato generacijo pripeljal na EP 2000 in SP 2002.

Njeni potencialni tekmeci prihajajo iz bobnov 1, 2 in 4. V prvem so gostiteljica Nemčija, ki je že uvrščena v skupino A, Portugalska, Francija, Španija, Belgija in finalistka zadnjega EP Anglija.

V drugem bobnu so Madžarska, Turčija, Romunija, Danska, Albanija in Avstrija, v četrtem pa branilka naslova Italija, Srbija in Švica ter tri zmagovalke tako imenovanega play-offa.

V tem se bo v skupini A Poljska doma pomerila z Estonijo, Wales pa s Finsko, v skupini B bo Izrael gostil Islandijo, Bosna in Hercegovina pa Ukrajino, v skupini C pa bo Gruzija gostila Luksemburg, Grčija pa Kazahstan. Te tekme bodo na sporedu 21. in 26. marca prihodnje leto.

Na EP, ki bo 17. po vrsti in tretje v Nemčiji, bo skupaj igralo 24 reprezentanc, ki bodo razdeljene v šest skupin. V osmino finala bodo napredovale zmagovalke skupin, drugouvrščene ter najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe.