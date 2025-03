Slovenski nogometaši imajo pred današnjo tekmo jasen cilj

"Gremo na zmago. Cilj je zmaga in obstanek v ligi B," je na včerajšnji novinarski konferenci povedal Timi Max Elšnik , ki je pred tekmama izjemno samozavesten: "Mislim, da ima Slovenija ogromno kakovosti. Vemo, kaj pomeni v evropskem nogometu Benjamin Šeško , ni pa vse na njem. Moramo tudi mi garati, da on dobi prave žoge. Pa z najboljšim vratarjem na svetu Janom Oblakom smo bili trd oreh že na evropskem prvenstvu za vsakogar, tudi za močnejše od Slovaške."

Slovenski selektor Matjaž Kek je podprl omenjen cilj, a obenem poudaril, da bo naloga vse prej kot lahka. "Čaka nas zelo zanimiv dvoboj proti reprezentanci, ki jo zelo spoštujem. To je ekipa z glavo in repom, ki ima svoj način igranja in je dobro do zdaj igrala tudi v Ligi narodov. Nase so opozorili tudi na evropskem prvenstvu, jasno pa je, da je naša želja ta, da ostanemo v ligi B."

Današnja tekma je na sporedu ob 20.45, povratni obračun v Stožicah pa bo odigran v nedeljo.