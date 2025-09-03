Slovenski nogometaši motivirani: 'Zavedamo se naših kvalitet'

Slovenska izbrana vrsta se bo potegovala za tretji nastop na SP po letih 2002 in 2010. Nova generacija v slovenski izbrani vrsti, ki je lani blestela na evropskem prvenstvu, pa ima pred očmi nov jasen velik cilj, SP v ZDA, Kanadi in Mehiki prihodnje leto. Benjamin Šeško izpostavlja, da so tekmeci zahtevni. Velik izziv bodo že Švedi. Skandinavci so na lestvici Fife trenutno na 29. mestu, Slovenija je 50. Največja zvezdnika ekipe sta bržkone napadalca Viktor Gyökeres in Alexander Isak. "Zelo se veselim, da sem spet z ekipo in mislim, da se tega novega začetka veselimo vsi. Vsi vemo, s kom igramo, česa smo mi zmožni in vsi na tekmo gledamo pozitivno. Tekma bo težka, a zavedamo se svojih kakovosti," pred obračunom v Stožicah pravi zvezdnik slovenske ekipe Šeško.

Kvalifikacije za SP so zanj velik izziv: "Zadnji dnevi so bili vrhunski, energija je dobra in veselim se obeh tekem. S SP si lahko uresničimo neke sanje, ampak za to smo tukaj in to je naša motivacija. Vse je odvisno od nas, kako bomo šli v to tekmo," še dodaja Šeško, ki je zelo zadovoljen s prestopom v angleško ligo. "Raven je najvišja možna v nogometu. Z vsakim treningom postajam hitrejši, boljši, tudi mentalno se razvijam na treningih in tekmah. To je nekaj, kar sem si želel."

Zaveda se, da bo med reprezentančnim premorom tudi pod drobnogledom angleških navijačev, saj po vrnitvi v ligaška tekmovanja sledi mestni derbi v Manchestru. A zaenkrat je povsem osredotočen na prihajajočo tekmo s Švedi, stransko vlogo igra tudi gol, ki ga je Švedom zabil pred tremi leti v Stockholmu (1:1). "Kdaj ga še pogledam, a treba je dati nove gole. To je nekaj lepega iz preteklosti, ampak gremo dalje."