Slovenski nogometaši na testiranja pred nadaljevanjem prvenstva

Stroške testiranja krije Nogometna zveza Slovenije (NZS), v primeru okužbe pa bo NZS upoštevala priporočila stroke, posamezniku pa bo odrejena izolacija, so sporočili z NZS. Po navedbah krovne nogometne zveze pri nas bo testiranih predvidoma med 30 in 35 članov vsakega izmed prvoligašev. Število zajema igralce s pravico nastopa na tekmah prve lige ter tudi klubsko osebje. Testirani bodo tudi sodniki. V Ljubljani, v enem od dveh predvidenih območij za testiranje, drugo je Maribor, so člani vodilne Olimpije dopoldne teste opravili z odvzemom brisov iz avtomobilov.

Po besedah tehničnega vodje ekipe Boštjana Gasserja je vse potekalo brez težav. Nogometaši in osebje kluba se je v avtomobilih pripeljalo do dveh oseb, zadolženih za odvzem brisov. Nogometaši in ostalo osebje je moralo pokazati osebni dokument, vse skupaj pa je na vsak avtomobil trajalo okoli 30 sekund. Rezultate so klubom obljubili v roku 24 ur, iz Olimpije pa so sporočili, da so zadovoljni, ker se je NZS po posvetu s slovensko zdravstveno stroko odločila za obvezna testiranja. Samoiniciativno so želeli nogometaše v klubu testirati že pred prvimi skupinskimi vadbami v začetku maja, a takrat javno testiranje ni bilo na voljo.

V Ljubljanskem območju bodo v sredo testirali še člane Brava, Domžal, Tabora Sežane in Triglava. V Mariboru pa še predstavnike preostalih klubov, in sicer člane Maribora, Aluminija, Celja, Mure ter Rudarja iz Velenja. Državno prvenstvo se bo nadaljevalo v petek s tekmami 26. kroga, ko bosta na sporedu obračuna med Aluminijem in Muro ter Celjem in Rudarjem. Na lestvici vodi Olimpija s 50 točkami. Pet točk zaostajata Celje in Aluminij, sedem Maribor. Peta je Mura z 38 točkami. Sledijo Tabor, Bravo in Triglav. Na dnu lestvice pa je Rudar s 16 točkami zaostanka za devetimi Domžalami.

Prva liga do marčevske prekinitve

Sezona 2019/20 v prvi ligi se je začela v soboto, 13. julija 2019. Do vključno 8. marca, ko so zaradi epidemije odigrali zadnjo tekmo, so izpeljali 25 od skupno 36 krogov. V tem obdobju je kljub številnim turbulentnim dogodkom v klubu prevladovala Olimpija, ki je na vrhu lestvice bila ves čas z izjemo 1., 6. 7. in 8. kroga, ko je bil prvi Aluminij, in 12., ko je bil na vrhu Maribor. Potem ko je bila ob omenjenih praktično ves čas med najboljšo četverico še Mura, pa so skozi sezono napredovali Celjani. Ti so po slabšem začetku, ko so padli tudi na osmo mesto, nato dvigali in držali formo ter prekinitev dočakali na drugem mestu.

Na spodnjem koncu lestvice pa je tudi prednjačil en klub, in sicer velenjski Rudar, ki je na zadnjem mestu vse od šestega kroga. Kot dosedanje razočaranje sezone velja izpostaviti Domžale, ki so kljub drugačnim ciljem predzadnje v družbi Triglava, Brava in tudi šestouvrščenega Tabora, ki ima le tri točke prednosti. Prepad do zadnjega Rudarja pa je velikih 16 točk, razlika med spodnjim in zgornjim delom lestvice pa je tudi znatna, saj Tabor na šestem mestu za Muro na petem zaostaja za devet točk. Olimpija ima na vrhu 50 točk, Celje in Aluminij jih imata po 45, Maribor 43, Mura pa 38.