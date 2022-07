Slovenski nogometaši novembra z Romunijo in Črno goro

V obdobju pred svetovnim prvenstvom, ki bo konec leta 2022 v Katarju, bo aktivna tudi slovenska reprezentanca, ki bo misli že usmerila k marčevskim kvalifikacijam za evropsko prvenstvo leta 2024. Čeprav nasprotniki slovenskih nogometašev v boju za prvenstvo najboljših na stari celini še niso znani, pa je terminov za pripravljalne tekme zelo malo in je vsaka priložnost za uigravanje reprezentance izjemno dragocena. Slovenija bo tako s pripravami začela že novembra, ko bo reprezentanca najprej odpotovala v Cluj, kjer se bo 17. novembra pomerila z Romunijo, 20. novembra pa sledi še tekma s Črno goro v Sloveniji, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.

Romunija in Črna gora sta sicer stari znanki slovenske reprezentance; Slovenija in Romunija sta se nazadnje pomerili 15. avgusta leta 2012, ko je Slovenija v Stožicah na pripravljalni tekmi slavila s 4:3. Dva gola je dosegel Zlatko Dedić, po enkrat sta bila uspešna Boštjan Cesar in Andraž Kirm. Pred tem so se Slovenci z Romunijo pomerili še sedemkrat, za vedno pa bosta ostali v spominu predvsem obe tekmi dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP 2002, ko je Milan Osterc v Ljubljani dosegel nepozaben gol za zmago z 2:1, Mladen Rudonja pa je na povratni tekmi dal svoj edini reprezentančni gol, ki je Slovenijo popeljal na prvo svetovno prvenstvo.

S Črno goro je Slovenija igrala dvakrat, nazadnje leta 2018 v Podgorici. Takrat sta za Slovence, ki so prav na tej tekmi prvič ugnali Črnogorce, za zmago (0:2) zadela Roman Bezjak in Miha Zajc.