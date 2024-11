Slovenski nogometaši po ugoden razplet proti prvemu favoritu skupine

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 18. uri na Dunaju igrala zadnjo tekmo v skupini B3 lige narodov. Tekmec bo Avstrija, proti kateri Slovenci v boju za drugo mesto potrebujejo zmago. Slovenija ima trenutno sedem točk, Avstrija jih ima tako kot Norveška 10, Kazahstan je pri eni in je že izpadel v ligo C.

Benjamin Šeško FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Zavedamo se, da bo zelo težka tekma. Avstrija je kakovostna ekipa, od vratarja do napadalca. Celotna ekipa je vrhunsko usklajena. Vemo, kaj nas čaka, na nas je, kako bomo reagirali in igrali," je na novinarski konferenci pred tekmo na Dunaju povedal Benjamin Šeško. Poudaril je, da jih poraz proti Norveški v četrtek ni preveč pretresel. "So vzponi in padci, ampak treba se je osredotočiti na naslednjo tekmo. Tisti poraz je pozabljen, popolna osredotočenost pa je na jutrišnji obračun. Vemo, da zmoremo, Slovenija je to še pred kratkim pokazala," je dodal napadalec, ki je s petimi goli skupaj s Portugalcem Cristianom Ronaldom prvi strelec lige narodov.

"Na prvem mestu je ekipa, posameznik ne more sam zmagati. Moramo pokazati vse, kar znamo od prve do zadnje minute. Če pa se zgodi, da sam dosežem gol, pa še toliko bolje," je o tem, ali ga kaj mika naziv prvega strelca lige narodov, spregovoril Šeško in znova poudaril, da jih čaka zelo zahteven tekmec, a "tako kot oni, imamo tudi mi svoje cilje". Selektor Matjaž Kek je dejal, da je po eni strani dobro, da po četrtkovem porazu proti Norvežanom hitro sledi nov zahteven izziv. "Zgodijo se tudi takšni dnevi. Pomembno je, da ostaneš dovolj samokritičen, ko ocenjuješ svojo tekmo, tako posameznik kot ekipa. Mene zanima le ekipa. Jutri igramo na razprodanem stadionu proti prvemu favoritu skupine. Lahko ogromno pridobimo. Prepričan sem, da bomo videti bolje in dosegli pozitiven izid," je povedal Kek.

Matjaž Kek FOTO: AP icon-expand

Pojasnil je, da imata v kadru nekaj težav Marcel Ratnik in Petar Stojanović ter da bodo pri slednjem jutri videli, v kakšnem stanju je. Verjetno pa bo Stojanović lahko zaigral. "Zavedamo se kakovosti tekmeca, a pri meni se tudi po tistem porazu ne menja veliko. Verjamem v fante, v strokovni štab, vsi so moja izbira. Bo pa treba narediti precej več, če želimo do ugodnega razpleta." Avstrijci se borijo za prvo mesto v skupini in neposredno napredovanje v ligo A, Slovenci pa za drugo, ki vodi v dodatne kvalifikacije za ligo A, tako da tekma nosi velik vložek.

