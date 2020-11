Slovenski nogometaši pred prvim resnejšim testom obvladovanja pritiska

Slovenija ima po petih tekmah 13 točk, Grčija pa dve manj. Obe ekipi sta še neporaženi. Neporažena pa je tudi Grčija na dosedanjih šestih medsebojnih obračunih s Slovenijo (tri zmage, trije neodločeni izidi). Da bo težak tekmec, je pokazala že septembra v Stožicah. Z izidom 0:0 so bili takrat lahko bolj zadovoljni Slovenci, saj so Grki prevladovali, imeli več nevarnih strelov, nekaj jih je izvrstno obranil Jan Oblak(ta je v torek vadil, a njegov nastop še ni potrjen) ter imeli žogo skoraj dve tretjini v svoji posesti.

Toda jutri bosta na igrišču drugačni ekipi, grška, ki je v nadaljnji preobrazbi iz obrambne v napadalnejšo, in slovenska, ki si želi ustvariti prepoznaven obraz. Slednja bo v sredo na prvi resni preizkušnji, saj gre za ligo B in posredno tudi za dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. Poraz bi bržčas vzel oboje.

'Takšne tekme lahko igrajo le stoodstotno pripravljeni'

"Pred nami je nov pravi izziv. Želimo si, da bi Slovenija izgledala tako, kot si želimo, in da bi prišla do novih točk,"je v Atenah na novinarski konferenci pred tekmo povedal Kek. Ta je dejal, da imajo sami kar nekaj težav, a so vadili vsi igralci, ki so v Grčiji, tudi Oblak in Benjamin Verbič, ki sta bila v nedeljo proti Kosovu zaradi zdravstvenih težav brez nastopa.

"Jutri se bomo odločili, kdo bo igral. Takšne tekme lahko igrajo le stoodstotno pripravljeni igralci. Z odgovornostjo, osredotočenostjo in dobro komunikacijo igralcev bomo zagotovo našli pravo rešitev," je dejal Kek. Ta pravi, da ga matematika in to, kam bi jih zmaga (ali neodločen izid) pripeljala, ne zanima kaj dosti.

"Še vedno trdim, da je treba imeti zgrajeno reprezentanco, imeti koncept, sistem in to lahko pripelje do pravih rezultatov," je poudaril selektor. Tako Grki kot Slovenci so od septembrske medsebojne tekme doživeli nekaj sprememb v igralskem kadru.

Prva tekma te generacije s pritiskom in odgovornostjo

"A njihov način igranja ostaja enak. Njihova želja je velika, ampak ne more biti večja od naše,"je še dejal Kek in dodal: "To je mogoče prva tekma za to generacijo, ki nosi pritisk, odgovornost. Zelo bom vesel, če bomo opravili tudi ta test."

Dejal je, da v slovenski igri še pogreša več udarnosti v zadnjih 20 metrih, a hkrati opozoril, da bo treba paziti na individualno kakovost Grkov in njihov zanos, ki pa bo vsaj malce manjši zaradi odsotnosti gledalcev. Tudi v Grčiji namreč veljajo strogi protikoronski ukrepi.

Balkovec: Z Grki se pretirano ne bomo ukvarjali

"Pričakujemo boljšo grško ekipo kot septembra, je močnejša kot takrat, ampak tudi mi imamo kakega igralca več. Z Grki se pretirano ne bomo ukvarjali. Imamo dovolj kakovosti, da bomo poskušali vsiliti našo igro. Zagotovo pa vsaj od začetka ne bomo igrali na neodločen izid," pa je povedal bočni branilec Jure Balkovecin dodal, da se bosta pomerili najboljši ekipi v skupini ter da zato pričakuje zelo dobro tekmo.

"Upam, da se bomo mi na koncu veselili,"je dodal. Tekmo na stadionu Jorgos Kamaras, ki sicer sprejme dobrih 14.000 ljudi, bodo sodili Španci Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste in Roberto Alonso Fernandez.