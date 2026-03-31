Slovenija po slabem prvem polčasu zaostaja za Črno Goro (2:1)*

Podgorici, 31. 03. 2026 17.15 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
STA Lu.M
Zbor slovenske nogometne reprezentance

Slovenska nogometna reprezentanca je slabo začela svojo drugo prijateljsko tekmo pod vodstvom Boštjana Cesarja. V Podgorici po prvem polčasu zasluženo zaostaja za Črno Goro, ki je naše noogmetaše nadigrala na vseh področjih. Za domače je dva zadetka dosegel Milutin Osmajić, Žan Vipotnik pa je poskrbel za eno redkih svetlih točk Slovenije v prvem polčasu, ko je dosegel svoj četrti reprezentančni zadetek. Trenutni izid je 2:1.

18.46
45+2'

Konec prvega polčasa

Črna Gora - Slovenija 2:1

44'

Nov gol domačih za vodstvo

Osmajić je po izredni potezi Jankovića dosegel še svoj drugi gol

41'

GOOOOOOOOL za Slovenijo! 1:1

Žan Vipotnik je z odlično potezo pred vrati poskrbel za izenačenje

33'

Vipotnik z glavo čez gol

Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Ta bi bila zelo dobrodošla, saj izbrana vrsta ni slavila na zadnjih sedmih tekmah, v tem obdobju pa dosegla le tri zadetke. "Najsrečnejši bi bil, da imamo vse zdrave igralce in začnemo zabijati na vsaki tekmi," je povedal Boštjan Cesar in poudaril, da si v Črni Gori želi več kot v Budimpešti. "Morali bomo biti še agresivnejši, saj so takšni tudi Črnogorci, ki tudi na prijateljskih tekmah dobivajo precej kartonov, tako da moramo odgovoriti vsaj z enako mero," je dejal.

Kot pravi Cesar, je zdravstveno stanje v ekipi z izjemo nekaj manjših težav v redu in bodo vsi igralci na voljo, je pa dodal, da bo tudi malce premešal ekipo v primerjavi s tekmo z Madžarsko. S Črno Goro, pri kateri po tržni vrednosti prednjači napadalec Atalante Nikola Krstović (25 milijonov evrov po Transfermarktu), se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Preberi še Slovenija prvo tekmo pod Cesarjem izgubila brez doseženega zadetka

Po Črni Gori bo reprezentanca naslednjič aktivna junija, ko jo čakata še dve prijateljski tekmi, in sicer doma s Ciprom in v Varaždinu s Hrvaško. Obe bosta služili kot priprava na jesenski tekmovalni del v Ligi narodov, v kateri se bo Slovenija merila s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo.

Infantino: 'Iran bo nastopil na svetovnem prvenstvu in igral v ZDA'

Rešitelj pred izpadom? De Zerbi novi trener Tottenhama

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

motorist_mb
31. 03. 2026 18.48
Gol smo dali aleluja 😂
simc167
31. 03. 2026 18.42
treba je nagnati mijatovića in cesarja. riera se je sam ponujal pa so izbrali tega kekca. banda
JAZsemTI
31. 03. 2026 18.41
Cesarski eksperiment se bo končal, ko bodo žepi polni🤔
testosteron
31. 03. 2026 18.41
Pričakovanja so čisto nekaj drugega kot kruta realnost !
Splash71
31. 03. 2026 18.27
Črna gora in ne Črna Gora, dragi novinarji....
Amor Fati
31. 03. 2026 18.27
Še dve tekmi pa bo bivši.
boslo
31. 03. 2026 18.32
Outfit pa ima...
inside1
31. 03. 2026 18.24
Fantje kar počasi, treba z bunkerjev držat aktiven rezultat, čeprav že zgubljajo..... Mislim da spet veliko govorijo, da igrišču pa tega ni.
Feraltribune
31. 03. 2026 18.20
Nogomet kar dobro poznam, igral sem ga 30 let. Amatersko seveda. Ne vem za vas, a mi smo položaj v ekipi dodeljevali glede na znanje in talent. Največji antitalent je zmeraj moral biti golman. Drugi največji levi bek (2), potem desni (3). Sledili so centerhalf (petica). Tista dva, ki sta znala vsaj brcniti žogo brez da bi le-ta šla v lasten gol, sta bila zadnja vezna (4 in 8). Petem še tisti s katerim nismo znali kam pa smo ga dali nekje na svojo polovico naj stoji in dela faule (6). Potem smomostali le še štirje, ki smo imeli pojma o nogometu. Najbolj robusten je bil centerfor (9), najhitrejša levo (11) in desno krilo (7) in seveda najboljši oziroma edini, ki je zeres obvladal je dobil desetico.
boslo
31. 03. 2026 18.33
Vidimo, da si amater
ROMELS
31. 03. 2026 18.05
Kako dati gol, se naši naj učijo od "autsajderjev" kosovarjev.
bibaleze
Portal
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
