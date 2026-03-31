Slovenija po slabem prvem polčasu zaostaja za Črno Goro (2:1)*

Ta bi bila zelo dobrodošla, saj izbrana vrsta ni slavila na zadnjih sedmih tekmah, v tem obdobju pa dosegla le tri zadetke. "Najsrečnejši bi bil, da imamo vse zdrave igralce in začnemo zabijati na vsaki tekmi," je povedal Boštjan Cesar in poudaril, da si v Črni Gori želi več kot v Budimpešti. "Morali bomo biti še agresivnejši, saj so takšni tudi Črnogorci, ki tudi na prijateljskih tekmah dobivajo precej kartonov, tako da moramo odgovoriti vsaj z enako mero," je dejal.

Kot pravi Cesar, je zdravstveno stanje v ekipi z izjemo nekaj manjših težav v redu in bodo vsi igralci na voljo, je pa dodal, da bo tudi malce premešal ekipo v primerjavi s tekmo z Madžarsko. S Črno Goro, pri kateri po tržni vrednosti prednjači napadalec Atalante Nikola Krstović (25 milijonov evrov po Transfermarktu), se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.