Slovenski nogometaši s Švico, Švedsko in Kosovom

Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Na žrebu v Zürichu so izbranci Matjaža Keka prišli v skupino B, kjer so še Švica, Švedska in Kosovo.

V skupini B je na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife najvišje Švica, ki je 20., Švedska je 27., Slovenija 55., Kosovo pa 99. Slovenija se je s Švico srečala devetkrat, na teh tekmah je dvakrat zmagala, šestkrat izgubila in enkrat remizirala. S Švedsko se je pomerila štirikrat, ob dveh remijih je vpisala še dva poraza. S Kosovom pa so Slovenci igrali dvakrat in obakrat zmagali. Na SP 2026, ki bo 23. po vrsti, bo skupaj nastopilo 48 reprezentanc, od tega 16 evropskih, gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada so tja že uvrščene.

V evropskih kvalifikacijah bodo reprezentance igrale v 12 skupinah s po štirimi in petimi ekipami. Tekme bodo z vsakim tekmecem doma in v gosteh med marcem in novembrom 2025. Zmagovalci skupin se bodo prebili na SP, za preostala štiri mesta se bo udarilo 12 drugouvrščenih ter še štiri najboljše rangirane reprezentance med zmagovalkami skupin v ligi narodov. Slovenska reprezentanca je doslej dvakrat igrala na SP, in sicer leta 2002 in 2010. Leta 2002 na Japonskem in v Južni Koreji je pod vodstvom Srečka Katanca izgubila proti Španiji (1:3), Južni Afriki (0:1) in Paragvaju (1:3), leta 2010 pa pod vodstvom zdajšnjega stratega Matjaža Keka je v Južni Afriki premagala Alžirijo (1:0), igrala 2:2 z ZDA in izgubila proti Angliji (0:1).

Slovenski nogometaši so se v preteklosti že merili s Švedsko. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Svetovno prvenstvo 2026 bo med 11. junijem in 19. julijem 2026, naslov bo branila Argentina. Tekme bo gostilo 16 mest, ki so jih razdelili v vzhodni, srednji in zahodni del. Na vzhodu bodo tekme gostili Atlanta (stadion Mercedes Benz, kapaciteta 71.000), Boston (Gillette, 65.878), Miami (Hard Rock, 64.767), New York (MetLife, 82.500), kjer bo tudi finale, Philadelphia (Lincoln Financial Field, 69.796) in Toronto (BMO Field, 30.000), v srednjem Dallas (AT&T, 80.000), Guadalajara (Akron, 49.850), Houston (NRG, 72.220), Kansas City (Arrowhead, 76.416), Ciudad de Mexico (Azteca, 87.523) in Monterrey (BBVA, 53.500), v zahodnem pa Los Angeles (SoFi, 70.240), San Francisco (Levi's, 68.500), Seattle (Lumen Field, 69.000) in Vancouver (BC Place, 54.500).

Slovensko nogometno izbrano vrsto čaka zelo zahtevno delo v kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026. FOTO: Damjan Žibert icon-expand