Slovenski nogometaši se bodo v Stožicah poskušali maščevati Fincem

Slovenija, ki jo v torek čaka še gostovanje pri Severni Irski, je po dolgem času spet v igri za preboj na veliko tekmovanje, zadnje je bilo svetovno prvenstvo 2010. Izbranci Matjaža Keka so po šestih krogih na vrhu skupine H s 13 točkami, vendar je v ogorčenem četveroboju za dve mesti, ki peljeta na EP, z Dansko, Finsko in Kazahstanom.

Kot je poudaril Kek, je dejstvo, da so v takem položaju, privilegij. "Po eni strani je igranje tako pomembne tekme privilegij, na drugi strani pa to ne sme zamegliti priprave na obračun. Smo pa skozi teden naredili tisto, kar smo načrtovali," je dejal Kek.

Ker bo stadion Stožice razprodan, je NZS pred tekmo objavil posebna priporočila za navijače: Vrata ŠRC Stožice se odprejo ob 16.00 oziroma dve uri pred uradnim začetkom tekme. V izogib gneči vse navijače med 15.00 in 17.00 vabimo v posebno navijaško cono na ploščadi pred tribuno C, kjer se bo odvijal spremljevalni program. Vse obiskovalce ob tem naprošamo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno (pred vhodom, ki je označen na vstopnici, bodite najkasneje ob 17:00 uri) in uporabijo enega izmed priporočenih parkirišč.

Dodal je, da morajo nogometna evforija, razprodane Stožice in velika pričakovanja prinesti mirnost, odločnost, spoštljivost do tekmeca ob zavedanju svoje kakovosti. "Razigranost na eni strani, na drugi disciplina in odgovornost. To pričakujem od Slovenije. Z optimizmom pričakujemo tekmo. Upam, da bo kulisa dobra, ta pa ne sme biti pritisk, ampak veselje, da smo v tem položaju."