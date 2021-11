Slovenski nogometaši sklenili kvalifikacije za SP z zmago nad Ciprom

To jim je tudi uspelo, Miha Zajc in Adam Gnezda Čerin sta bila strelca ob zadnjem stožiškem dejanju v tem ciklu. Slovenska vrsta, ki je spet pogrešala nekaj nogometašev, ob Harisu Vučkiću in Mihi Blažiču še Miho Mevljo in Andraža Šporarja , je tako kvalifikacije končala na četrtem mestu v skupini, saj je Slovaška prepričljivo zmagala na Malti (6:0).

Za slovo od teh kvalifikacij so slovenski nogometaši gostili Ciper, ekipo, ki jih je na prvi medsebojni tekmi premagala. Izbranci Matjaža Keka so se jim želeli oddolžiti za tisti poraz in popraviti vtis za boljšo popotnico v nadaljnje izzive – ligo narodov in kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024.

Kek je tekmo začel z bolj ali manj pričakovano postavo, le v napadu je namesto sprva napisanega, a načetega Andraža Šporarja začel novinec Žan Celar, v obrambi pa je namesto Mihe Mevlje ob Jaki Bijolu zaigral Žan Karničnik, na levem boku pa Jure Balkovec. Na sredino sta se po kaznih vrnila Jasmin Kurtić in Adam Gnezda Čerin. Kekova zasedba si je prvo priložnost priigrala v peti minuti, ko je v kazenskem prostoru žogo mimo gola poslal Miha Zajc. Slovenija je še naprej pritiskala, v 16. najprej zatresla prečko s strelom z glavo Kurtića, nato pa bila nevarna še prek Benjamina Verbiča, a je ostalo pri začetnem izidu. V 23. minuti je po prodoru Petra Stojanovića do strela z glavo prišel Zajc, a ni bil tako natančen kot pred dnevi v Trnavi. Dve minuti pozneje pa so se domači veselili gola, ko je najprej Verbiču eden ciprskih branilcev blokiral strel, toda žoga je prišla v kazenski prostor do mladega Celarja, ki je nato zadel, a po pregledu z VAR so sodniki dosodili prepovedan položaj.

Pri tistem strelu se je Verbič poškodoval in moral iz igre, zamenjal ga je Sandi Lovrić. Kljub nadaljnji pobudi Slovencev in novem strelu Celarja ob koncu polčasa sta ekipi na odmor odšli z 0:0. Zato pa so gostitelji povedli kmalu po začetku drugega polčasa, ko je v kazenskem prostoru do strela prišel Zajc in tako z golom na drugi zaporedni tekmi poskrbel za 1:0. Tudi pozneje je bila pobuda na slovenski strani, med drugim pa sta bila nevarna Celar v 66. in Balkovec v 67. minuti, ta je zgrešil iz težkega položaja iz bližine.