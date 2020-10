Slovenski nogometaši upravičili vlogo favoritov in zlahka ugnali San Marino

Slovenci so v Stožicah gostili po številu prebivalcev drugo najmanjšo članico Evropske nogometne zveze, ki je v vsej zgodovini zabeležila le eno zmago (2004 na prijateljski tekmi z Lihtenštajnom) in je tako pri repu uvrščenih na lestvici Mednarodne nogometne zveze.

Kljub precej spremembam v ekipi je Slovenija pričakovano vpisala še peto zmago na peti medsebojni tekmi s San Marinom. Resnejši preizkušnji prihajata 11. in 14. oktobra v ligi narodov, ko bo Slovenija gostovala na Kosovem in v Moldaviji. Slednja je danes visoko izgubila na prijateljski tekmi v Italiji (0:6). Kot je napovedal selektor Matjaž Kek, je priložnost ponudil igralcem, ki so manj ali še do zdaj niso igrali v reprezentanci. Tako je v vratih začel Vid Belec, v obrambi Mario Jurčević, Jon Gorenc Stanković, Nemanja Mitrović in Nejc Skubic, v zvezni vrsti je bil od "novejših" na desni strani David Tijanić, v napadu pa ob Harisu Vučkiću Sandi Lovrić.

Pričakovano je bilo v Stožicah videti bolj ali manj enosmerni promet, ki se je začel že v drugi minuti s strelom Nejca Skubica čez gol, v 8. in 22. minuti je bil nenatančen Jaka Bijol, v 13. je vratar gostov obranil strel iz bližine Davidu Tijaniću, zatem pa je bil nenatančen še Sandi Lovrić. Slovenci so povedli v 17. minuti, ko je današnji kapetan Jasmin Kurtić (po odhodu iz igre je bil kapetan Belec) podal z leve strani v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Nemanja Mitrović in žogo z glavo preusmeril v mrežo. Osem minut pozneje so sodniki dosodili enajstmetrovko zaradi prekrška nad Tijanićem, Vučkić pa je bil zanesljiv z bele pike.