Slovenski nogometaši z dobrim vzdušjem na pravi test pred EP

Matjaž Kek na zboru reprezentance pred začetkom priprav na Euro. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Tekma proti Armeniji bo kot zaključek delovnega tedna. Od srede se je nabralo kar nekaj treningov, kar smo tudi načrtovali. Tekma pa je najboljši test. Pripravljalna tekma za EP pa je sploh lahko nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek. Pojasnil je, da so analizirali igro Armenije, ter poudaril, da so bili Armenci vse do konca tudi v igri za nastop na EP. A razkril je, da bodo vendarle malce premešali sicer "standardno" postavo, da bi obvarovali nekatere načete igralce. Jasno je že, da na tekmi ne bo igral Žan Celar zaradi težav z gležnjem, tekmo pa bodo verjetno izpustili oziroma so zanjo vprašljivi tudi Miha Blažič, Benjamin šeško, Benjamin Verbič in Petar Stojanović. "Priložnost bodo tako dobili nekateri drugi. Iščemo pa agresivnost, duel, hitre prehode. Mislim, da bo Armenija pravi tekmec za vse to," je dejal Kek, ki ima zdaj na Brdu vse igralce s širšega spiska, ob Celarju sta prišla tudi David Brekalo in Nino Žugelj. Malce je potarnal tudi nad fizično pripravo nekaterih, prav tako bi rad videl nekaj več pri določenih tudi na zadnjih treningih.

Toda "če ne bi bil zadovoljen s prizadevnostjo in željo, potem nekoga ne bi bilo več tu". "Moram poudariti, da je dobro vzdušje, ampak hočem konkurenčnost, delovno vzdušje in na vsakem treningu korak naprej," je še povedal in dodal, da bo tekma test tudi za dlje odsotnega Sandija Lovrića. "Če ne bomo na pravih obratih, bomo dobili na hitro okoli ušes," je še opozoril Kek. Ta bo do 7. junija moral zmanjšati število igralcev na 26. Kot pravi, upa, da bo odločitev težka in da ne bodo izbora narekovale poškodbe. Tudi z Josipom Iličićem je za zdaj zadovoljen. "Dobil sem točno tisto, zaradi česar je bil vpoklican." V zadnjih dneh so v nogometnem svetu vesti vse bolj povezane tudi z nogometno tržnico, del katere je v slovenski reprezentanci predvsem Šeško, ki se mu obeta velik prestop.

"To so stvari, s katerimi je treba živeti. Ko se začnejo v javnosti obračati milijonske številke, potem si zamislite, kaj se dogaja zadaj," je glede tega, koliko prestopni rok vpliva na "glave igralcev", povedal Kek in opozoril, da EP ne bo dovolilo polovičarstva.

