Slovenski nogometaši začeli priprave na Kazahstan in San Marino

Ta se je dotaknil tudi umetne trave, na kateri bodo igrali v Astani. "Mislim, da noben naš reprezentant ne igra v ligi z umetno travo, tako da so domačini v tem v rahli prednosti. Obenem je tam tudi -15 stopinj Celzija, česar tudi nismo ravno navajeni. Tako da bo zanimivo, konec koncev pa bo vse na nas. Mi se bomo morali najbolje fizično in taktično pripraviti, da prinesemo tri točke nazaj v Slovenijo in začnemo to zgodbo s pozitivnim izidom," je povedal Primorec.

Razmer in umetne podlage se je dotaknil tudi Petar Stojanović, ki je z Mariborom in zagrebškim Dinamom že igral na stadionu v Astani. "To je nogomet in moramo biti pripravljeni na vse. Mogoče je pozitivno to, da na začetku opravimo to dolgo potovanje in smo potem mirni. Pač, moramo se prilagoditi na vse in upam, da bo pozitivno za nas."

V javnosti so velika pričakovanja glede možnosti v skupini. "Res je skupina za nas, kar se tiče imen, dobra. Toda danes vsi igrajo nogomet, proti vsakomur bo težko in se bo treba res namučiti, da bomo prišli do pozitivnega razpleta. Ampak to so kvalifikacije. Vsi, ki hočejo na EP, morajo dati vse od sebe in zmagati čim več tekem," je dodal Stojanović in poudaril, da v ekipi že dolgo vlada pozitivna energija.