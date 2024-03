Slovenski nogometaši začeli priprave na obračuna z Malto in Portugalsko

OGLAS

Obračun z Malto je kar nekako v senci obračuna s Portugalci, ki bo 26. marca v Ljubljani, a kot je pojasnil Kek prejšnji teden, bo tudi tekma z Malto služila namenu. "Malta nam s svojo postavitvijo s tremi zadnjimi branilci daje možnost iskati rešitve, ki lahko prav pridejo denimo proti Danski in Srbiji," je dejal. Zadovoljen pa je, da je nogomet spet v osrčju pozornosti slovenske javnosti. "Dolgo nas ni bilo na sceni v slovenskem športu. Ampak zdaj je nogomet postavljen ob bok športom, ki so bili v Sloveniji v zadnjih letih pred nogometom. Na EP ne bomo favoriti, smo si pa s poštenim delom zaslužili neko pozornost. Pokazali smo tudi, da nogomet nekaj pomeni v vsakdanjem življenju," je še dejal Kek. Kot je dodal, je sicer nekaj težav z igralci na seznamu, ki jim manjkajo klubske minute. "Jasno je, da je pomembna vsaka minuta igralne prakse, ampak se da to kompenzirati s karakterjem, voljo. Pri tem nisem imel s fanti nikoli težav," je poudaril.

Matjaž Kek po uvrstitvi na Euro 2024 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Z Malto, 172. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, so se Slovenci, ki so 55. na svetovni lestvici, nazadnje merili v kvalifikacijah za SP 2022 in obakrat zmagali, v gosteh z 1:0, doma pa s 4:0. Sicer pa ima Slovenija v medsebojnih tekmah z Maltežani še pet zmag in neodločen izid. Selektor Malte Michele Marcolini je v nedeljo objavil seznam igralcev za tekmi s Slovenijo in z Belorusijo. Novinec je mladi vezist Floriane Carlo Zammit Lonardelli. V letu 2023 je Malta slavila na dveh prijateljskih tekmah proti Luksemburgu in Gibraltarju, preostalih osem je izgubila. Pet dni pozneje bo Slovenija v Stožicah igrala proti Portugalski, kjer bo predvidoma tudi prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, po informacijah s Portugalske pa ne bo Raphaela Guerreira iz Bayerna, ki ima težave s poškodbo, je poročala A Bola, ki dodaja, da ima določene težave tudi Joao Cancelo.

O tem, da bi v Ljubljani lahko zaigral tudi Ronaldo, je Kek govoril že prejšnji teden na novinarski konferenci. Dejal je, da mu ni vseeno, ali bo zvezdnik igral ali ne. "Že iz spoštovanja do imena Ronaldo, do tega, kar je dobrega naredil za nogomet v zadnjih kar nekaj letih," je med drugim povedal Kek, a poudaril, da ga kljub velikemu zanimanju javnosti za obračun s Portugalci predvsem veseli, da bodo igrali tudi Jan Oblak, Benjamin Šeško, Andraž Šporar in drugi v slovenski vrsti, ki so naredili kar nekaj dobrega v zadnjih kvalifikacijah.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke