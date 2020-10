Slovenski nogometaši začeli priprave z željo po treh zmagah

Matjaž Kek je seznam igralcev, na katere računa, objavil konec septembra, a odtlej moral opraviti nekaj sprememb. Naknadno je v izbrano vrsto povabil vezista Davida Tijanića, ki igra v dobri formi na Poljskem pri Rakowu. Ta bo dobrodošel na treningih članske vrste, saj je zaradi okužbe z novim koronavirusom moral sodelovanje odpovedati Miha Zajc. Zaradi omejitev in karantenskih zahtev Kek ni mogel poklicati niti potencialnih prišlekov iz Azije in ZDA Denisa Popovića, Tima Matavža, Aljaža Strunein Roberta Berića, ki je konec tedna zadel že na peti zaporedni tekmi v dresu Chicaga. Še vedno ni niti Josipa Iličića, ki se šele vrača v proces treningov, je pa spet nazaj Benjamin Verbič. Od novincev velja omeniti Maria Jurčevića in Sandija Lovrića ter tudi Jona Gorenca Stankovića.

"Zelo sem vesel tega vpoklica. To mi predstavlja neko nagrado za dosedanje delo in korak naprej v karieri," je povedal Mario Jurčević, ki je pred kratkim prestopil v Osijek, zdaj pa že dobil vabilo v izbrano vrsto. Kek je sicer dejal, da je o njem razmišljal že dlje časa."Nisem pričakoval, da bo prišlo to povabilo, ampak potihoma pa sem ga upal, da bo. Soigralci so sicer super, večino poznam, tudi iz prve lige, z večino sem tudi igral v mlajših selekcijah, tako da ne bo težav z adaptacijo," je dodal Jurčević. Ta je še poudaril, da komaj čaka, da zaigra za Slovenijo. "Da pokažem, da sem tukaj z razlogom," je zaključil.