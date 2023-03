Slovenski nogometaši želijo iz Kazahstana s tremi točkami

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek v Astani začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024. Izbranci Matjaža Keka, med katerimi manjkata Andraž Šporar in Jasmin Kurtić, nekaj igralcev pa je še načetih, imajo za obračun s Kazahstanom jasen cilj.

icon-expand Adam Gnezda Čerin samozavestno napoveduje obračun s Kazahstanom. FOTO: AP

"Veliko se je govorilo o začetku kvalifikacij, zdaj je ta končno tukaj. Mislim, da smo pripravljeni, a vendar nas čaka težko gostovanje. Veliko dejavnikov naredi to gostovanje težko, ampak mislim, da bomo odigrali vrhunsko tekmo, cilj pa so tri točke, ki nam bi dale zagon za naprej," je na novinarski konferenci v Astani dejal vezist Adam Gnezda Čerin. Dodal je, da so te kvalifikacije priložnost. "Ni pritisk, zavedamo se, kaj je pred nami, kakšen je cilj. Slovenija že dolgo ni bila na velikem tekmovanju, vemo, da je to velika želja vseh, ne samo javnosti, ampak tudi nas samih. Zgradili smo ekipo, v kateri si zaupamo. To je najbolj pomembno. Če bomo prenesli igre iz lige narodov, bomo uspešni," je dodal 23-letni vezist.

Kek je poudaril, da ga veseli reakcija igralcev, ki spoštljivo in samozavestno napovedujejo to igranje v skupini, ki je za mnoge lahka. "Ampak zavedanje težavnosti začetka s tem gostovanjem nas sili v veliko osredotočenost, kakovostno pripravo na več dejavnikov igranja v Kazahstanu," je dejal Kek, ki ima še nekaj težav z načetimi igralci, tako da bo šele današnji trening pokazal, kdo bo lahko prenesel igranje na umetni podlagi. Kljub težavam je Kek menil, da imajo popolno zaupanje v vse poklicane igralce. "Igramo za Slovenijo, ne za lastne interese. To je bistvo." O sami ekipi je dejal, da si želi le to, da vidi ekipo, ki ve, kaj hoče, ki je pripravljena narediti vse, da potrdi svojo kakovost. "Začenja se pot, ki se bo končala konec leta. Jasno pa je, da ti lahko uspe, če si pripravljen ogromno vložiti, potrpeti in v kontinuiteti nabirati točke," je pojasnil selektor.

icon-expand Matjaž Kek opozarja, da Kazahstan premore obilo kvalitete. FOTO: Damjan Žibert