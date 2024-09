Slovenski nogometni reprezentant bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih

Miha Blažič je nazadnje nosil dres Lecha iz Poznanja, kjer pa ni dobil minutaže in selitev v drugo sredino je bila logična odločitev.

Blažič je med letoma 2011 in 2015 igral za domači Koper, nato dve sezoni ob Kamniški Bistrici v Domžalah. Leta 2017 se je preselil na Madžarsko, pet let je uspešno igral za Ferencvaroš, v sezoni 2022/23 je bil član francoskega Angersa. Za Lech iz Poznana je v lanski sezoni odigral 24 tekem in dosegel en zadetek.

Blažič je za reprezentanco Slovenije zbral 33 nastopov, na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji je na vseh štirih tekmah sedel na klopi.