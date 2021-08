Slovenski nogometni trio pred zahtevnimi evropskimi izzivi

Trojico slovenskih nogometnih klubov v evropskih tekmovanjih v četrtek čakajo tekme 3. kroga kvalifikacij. Na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko ligo bo državni prvak Mura gostil Žalgiris, v konferenčni ligi čaka Domžale gostovanje pri Rosenborgu, Olimpija pa bo gostovala pri Santa Clari.

Pred Muro, ki je v ponedeljek pogodbo z enim pomembnejših članov ekipe, Luko Bobičancem, podaljšala do leta 2024, je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu litovska ovira. Soboška ekipa, po Transfermarktu vredna 8,38 milijona evrov, bo proti litovskemu prvaku (6,08 milijona) v vlogi manjšega favorita. Ta je v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov izpadel proti Ferencvarosu Mihe Blažiča, medtem ko je bil za Muro usoden Ludogorec. Prvenstvena popotnica sicer ni bila najuspešnejša, saj so izbranci Anteja Šimundže igrali 1:1 z Bravom, a hkrati sta se predstavili zadnji okrepitvi, Nik Lorbek in Mitja Lotrič, ki bosta tako dodatni orožji črno-belih v boju za preboj v tako imenovani "play-off". Če bo Muri uspelo priti do njega, se bo za skupinski del evropske lige borila z graškim Sturmom Jona Gorenca Stankovića. Evropskih nastopov pa ne bo konec niti ob neuspehu, saj Prekmurce v tem primeru čaka selitev v zadnji kvalifikacijski krog konferenčne lige. V njem bi bila njihova tekmica Priština ali Bodo/Glimt.

icon-expand Mura – Ludogorec-8 FOTO: Damjan Žibert

V konferenčni ligi pa se že udejstvujeta Olimpija in Domžale. Prva je v 3. krog napredovala po neprepričljivih predstavah proti Birkirkari, proti kateri je slavila šele po enajstmetrovkah, a navijaške upe so izbranci Sava Miloševića vzbudili z zasluženo zmago na večnem derbiju domače lige, ko so s 3:1 odpravili Maribor. "Zelo pomembna zmaga za samozavest, a to je samo ena tekma v nizu. Veseli me, da so fantje ugotovili, koliko zmorejo, a ne smemo se sprostiti," je po slavju nad Mariborom pojasnil Milošević. Če je Birkirkara veljala za "palčka", pa je pred zeleno-belimi zdaj precej resnejši izziv, Santa Clara iz Portugalske. Klub z Azorov je prejšnjo sezono končal na šestem mestu v domači ligi. Obenem je vreden trikrat več kot Olimpija (19,95 milijona – 6,7 milijona), s 3,5 milijona tržne vrednosti pa je njegov najdragocenejši igralec brazilski krilec Carlos Junior. Pri Olimpiji zgolj kapetan Timi Max Elšnik doseže milijon evrov. Portugalci so v prejšnjem krogu izločili makedonski Škupi. Če bo Olimpiji uspel veliki met in bo napredovala, jo v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Soči ali Partizan.

icon-expand Olimpija 3:1 Maribor FOTO: Aljoša Kravanja

Težko delo pa čaka tudi Domžalčane. Izbranci Dejana Djuranovića so v prejšnjem krogu izločili finsko Honko Espoo, zdaj pa jim bo nasproti stal še en klub s severa Evrope, a je ta precej uglednejši. Norveški Rosenborg v zadnjih letih resda ne dosega takšnih uspehov, kot jih je denimo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku tega stoletja, ko je bil norveški prvak 13-krat zapovrstjo, med letoma 1992 in 2003, ob tem pa je enajstkrat igral v skupinskem delu Lige prvakov, med letoma 1995 in 2007. Zdaj na domači naslov čaka od leta 2018, v prejšnji sezoni pa je bil v ligi četrti. Toda svoje delo v prejšnjem krogu kvalifikacij konferenčne lige je opravil zanesljivo in izločil islandski Hafnarfjördur. "S soigralci že v sredo odhajamo na Norveško, zato bodo naše misli zdaj spet usmerjene k Evropi. Proti Rosenborgu želimo biti uspešni. Zavedamo se, da gre za enega težjih izzivov v zadnjih letih, toda dvoboj komaj čakamo. Dali bomo vse od sebe, da podaljšamo evropsko popotovanje," je po prvenstvenem remiju s Taborom povedal srednji branilec Gaber Dobrovoljc. Po Transfermarktu je 26-kratni norveški prvak vreden 13,35 milijona evrov, vezist Markus Henriksen pa je njegov najdragocenejši igralec – vreden je 1,3 milijona. Za primerjavo: Domžale so vredne 5,94 milijona, Arnel Jakupović in Sven Šoštarič Karić pa sta "najdražja" igralca s po 600.000 evri. Če bodo Domžale uspešne, bodo v zadnjem krogu igrale z Rennesom.