Slovenski upi pred morda že ključnim obračunom: Zavedamo se pomembnosti tekme

Selektor Milenko Aćimovićse je po sredinem pričakovanem porazu v štajerski prestolnici proti bržkone najresnejšim kandidatom za prvo mesto na letošnjem turnirju iz Španije z 0:3 povsem osredotočil na Čehe. Ti so na uvodni tekmi v mestu grofov dokazali svojo kakovost in se z Italijani razšli z neodločenim izidom 1:1. Prvi mož slovenske stroke pri mladi reprezentanci je dejal, da so njegovi varovanci na sredini tekmi v Ljudskem vrtu porabili ogromno energije, tako da so zadnja dva dneva veliko časa namenili regeneraciji.

"Verjamem, da smo se spočili pred novo in izjemno pomembno nogometno bitko. Moji varovanci se zavedajo pomembnosti tekme in kaj nam lahko prinese, a najbolj pomembno je, da pred njo vsi razmišljajo pozitivno," je na petkovi spletni novinarski konferenci dejal Aćimović. "Češko smo temeljito analizirali. Gre za izjemno kakovostno reprezentanco, ki igra zelo disciplinirano in trdo. V njeni igri ni veliko tveganja, ob tem je močna v prekinitvah in izjemno nevarna pri tako imenovanih odbitih žogah. Temu bomo na sobotni tekmi v Celju morali posvetiti veliko pozornosti," je dodal selektor mlade izbrane vrste.

"Mi smo ekipa, ki je tehnično bolj podkovana od češke. Od prve do zadnje minute moramo igrati osredotočeno in tekmecu vsiliti naš slog igre. Upam, da bo žoga več časa v naši posesti, v vsakem primeru nas čaka povsem drugačna tekma od prve proti Španiji. Na naši uvodni tekmi je bilo kljub visokemu porazu tudi veliko pozitivnih stvari, ki jih bomo v soboto skušali nadgraditi," je nadaljeval Aćimović.

Matko: Ne bo veliko golov

Selektor bo skupaj s svojimi varovanci navdih za sobotno tekmo v mestu ob Savinji črpal prek izbrancev selektorja članske izbrane vrste Matjaža Keka, ki so v sredo na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Ljubljani na kolena položili svetovne podprvake Hrvate.

"To tekmo smo si vsi ogledali, prve zmage nad Hrvati v članski konkurenci pa se tudi nadvse razveselili. Ta tekma je dokaz, da je na igrišču vse možno," je na koncu pristavil Aćimović.

"Pričakujem izjemno težko in zahtevno tekmo, na njej ne bo veliko golov, odločale bodo podrobnosti," je pred tekmo s Čehi dejal slovenski igralec zvezne vrste Aljoša Matkoin odločno dodal: "Obračun proti Čehom je velika priložnost za moj rod in skupaj s soigralci bomo naredili vse, da na tej tekmi zmagamo."

Slovenija se bo v torek, 30. marca, v Mariboru pomerila še z Italijo. V drugi del tekmovanja, ki bo na sporedu med 31. majem in 6. junijem, se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine B. Četrtfinalne tekme bodo 31. maja v Budimpešti, Szekesfehervarju, Mariboru in Ljubljani, polfinalni tekmi 3. junija v Szekesfehervarju in Mariboru, veliki finale pa bo 6. junija v Ljubljani.