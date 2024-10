Mladi Slovenci z remijem v Avstriji do nastopa na EP

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so v Avstriji osvojili točko, njihova končna uvrstitev v skupini H pa bo znana po torkovi tekmi med Francijo in Avstrijo.

Slovenija si je po današnjem remiju že zagotovila uvrstitev na zaključni turnir, kamor se bodo poleg zmagovalcev vseh osmih skupin uvrstile še tri najboljše drugouvrščene izbrane vrste.

Avstrijci so bili večji del prvega polčasa aktivnejši, kljub pobudi pa si izrazitih priložnosti niso priigrali zavoljo preudarne in zbrane predstave zadnje slovenske obrambne vrste. Še najbolj nevarno akcijo so uprizorili v 34. minuti, po strelu Matthiasa Braunöderja pa je žoga zletela mimo desne vratnice slovenskega vratarja Martina Turka.

Le minuto kasneje so prvič zagrozili tudi slovenski nogometaši, po kombinirani akciji, ki jo je začel Simon Sešlar, pa je žoga po strelu Enrika Ostrca švignila mimo leve vratnice domačega vratarja Simona Sparija.